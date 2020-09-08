Большинство заболевших коронавирусом в Прикамье – старшего и пенсионного возраста

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: все 59 человек проходят лечение в больницах.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8394. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 8 сентября – 0,98).Из 59 новых инфицированных – 30 мужчин, 29 женщин. Среди них: младше 45 лет – 3 человека, 39 человек в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.