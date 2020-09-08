Пермский марафон занял 15 строчку в международном рейтинге соревнований по версии World Athletics

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Это первый марафон из России, который в этом году попал в престижный рейтинг, составленный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).Пермский марафон – первый из российских марафонов 2020 года, который попал в рейтинг соревнований, составленный по версии организации World Athletics. Стоит отметить, что World Athletics – единственная организация, которая имеет право составлять официальные рейтинги соревнований, а также рейтинги спортсменов.Согласно рейтингу соревнований (Competition Performance Rankings), Пермский марафон 2020 года занимает на сегодняшний момент 15 место среди марафонов всего мира. Одним из главных критериев оценки являются результаты спортсменов. Пермский марафон получил 8200 баллов. Специалисты отмечают, что участие профессиональных легкоатлетов не только мотивирует остальных участников, но и повышает статус соревнования. В этом году денежные выплаты победителям и призерам зависели от времени преодоления дистанции. Чтобы получить приз в 500 тысяч рублей, мужчинам необходимо было преодолеть дистанцию в 42,195 км за 2 часа 15 минут или быстрее, женщинам – за 2 часа 33 минуты или быстрее. Такой принцип позволяет стимулировать спортсменов устанавливать высокие результаты именно на Пермском марафоне, а это в свою очередь обеспечивает мероприятию хорошие рейтинги, в том числе на международном уровне. Попадание в рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) позволит любителям спорта во всем мире узнать о Пермском марафоне и высоком уровне его организации.– Для того, чтобы оценить 15 место Пермского марафона, стоит взглянуть на рейтинг-лист прошлого года: в 2019 году лучшим марафоном России стала Казань, которая заняла 95 место, Московский марафон был на 112 позиции. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в проведение спортивных мероприятий. Осенью пройдет еще масса забегов, однако посмотрим, многим ли в мире удастся «дотянуться» до уровня Перми. Еще одним достижением Пермского марафона является тот факт, что впервые в России сразу две девушки превысили олимпийский норматив, – отметил мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.