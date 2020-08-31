В поселке Комсомольский состоялось открытие уникальной спортивной площадки ГТО

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На ней установлены не только тренажеры, но и игровая площадка. Любители здорового образа жизни могут заниматься круглый год.В рамках национального проекта «Демография» в поселке Комсомольский Кунгурского района обустроена спортивная площадка для подготовки и выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». На 900 квадратных метрах расположились силовые и кардиотренажеры, стенки для лазания с зацепами, а так же тренажеры для людей с ограниченными возможностями. Уникальность площадки заключается в том, что на площадке уложено специальное прорезиненное покрытие и установлены баскетбольные кольца и футбольные ворота. Обычно на площадках ГТО устанавливаются только тренажеры.На новой площадке жители поселка Комсомольский смогут заниматься круглый год. Также здесь планируется проводить соревнования. Уже в день открытия на новом спортивном объекте состоялся блиц-турнир по уличному баскетболу.Напомним, в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2020 году регион получил 25,42 миллиона рублей на строительство малых спортивных площадок. Они будут оборудованы в 9 территориях региона: Верещагино, Горнозаводске, Кудымкаре, ЗАТО «Звездный», Кишерти, Красновишерске, Оханске, Юрле и Кунгурском районе.По условиям предоставления субсидии, еще по 5% от этой суммы выделяют краевой и муниципальный бюджеты. Таким образом, в общей сложности на возведение площадок ГТО в 2020 году направлено почти 28 миллионов рублей. Причем все территории получили равные суммы, поскольку по новым правилам все площадки будут оборудованы одинаковым комплектом инвентаря, который включает 27 позиций.Работы по обустройству площадок ГТО должны быть завершены к октябрю 2020 года.Отметим, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Согласно нацпроекту «Демография», к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом. По итогам 2019 года этот показатель превысил 900 тыс. чел. В целом до 2021 года на системные программы развития спорта в краевом бюджете предусмотрено более 5,1 млрд руб.