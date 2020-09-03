В Пермском крае представили мобильное приложение для фермеров

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Жителям оно будет доступно в конце сентября.В минувшие выходные состоялись «Дни пермского бизнеса». На мероприятии Центр компетенций минсельхоза Пермского края представил мобильное приложение «Где фермер». Проект был реализован по инициативе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Интерактивная карта фермерских хозяйств Прикамья позволит покупать молочную продукцию и свежие овощи напрямую у производителей. Не выходя из дома прикамцы смогут узнать, где находится ближайшая ферма, как до нее доехать, какую продукцию можно приобрести и как связаться с продавцом. В приложении также будет доступен рейтинг поставщиков, составленный на основании отзывов покупателей. Сейчас мобильное приложение проходит аккредитацию, жители смогут начать пользоваться им в конце сентября.В рамках мероприятия также прошел круглый стол, посвященный особенностям построения высокоэффективной системы сельскохозяйственной потребительской кооперации. Модератором мероприятия выступил заместитель директора Центра компетенций министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Игорь Запевалов. Эксперты обсудили оценку текущей ситуации по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации в Пермском крае, цели государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, направления построения высокоэффективной системы сельскохозяйственной потребительской кооперации.Напомним, с начала года в Прикамье 369 фермеров, представителей личных подсобных хозяйств, воспользовались услугами Центра компетенций и приняли участие в 120 мероприятиях. Ранее глава региона Дмитрий Махонин отмечал значимость информационной поддержки аграриев: «Для успешного и прибыльного бизнеса на территории края нужно создавать условия и давать эффективные инструменты. Один из таких инструментов – повышение предпринимательской грамотности».Центр компетенций реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Основная специализация – оказание консультативной помощи сельхозпроизводителям Прикамья. Также среди функций центра – вовлечение личных подсобных хозяйств и субъектов малого и среднего предпринимательства в сельхозкооперативы, помощь в создании бизнес-планов и экономических обоснований агропроектов, аналитика для агробизнеса, внедрение передовых технологий, обучающие семинары и др.