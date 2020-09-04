Музей Марковской школы Прикамья выиграл федеральный грант на развитие экспозиции

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Выставка школьного музея в п. Марковский Чайковского городского округа посвящена 16-й Гвардейской танковой дивизии, базировавшейся в Германии до 1993 года.Музейная экспозиция в школе п. Марковский Чайковского городского округа заняла первое место во всероссийском конкурсе на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. Благодаря победе в номинации «Сельский музей» среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Марковская школа получит федеральный грант в размере 500 тыс. руб.«Победители конкурса прошли многоэтапный отбор и по праву заняли первые места в своих номинациях. Хороший школьный музей не только хранит память о подвиге, но и мотивирует школьников на самостоятельное изучение истории. Создать хороший музей – непростая задача, и я знаю, что многие из вас отдали этому благородному делу большую часть жизни. За это вам искренняя благодарность», – сказал представитель организаторов конкурса – председатель общественного совета проекта «Историческая память» Сергей Нарышкин.По данным оргкомитета, всего на участие в конкурсе заявились больше 3 тыс. школ России. При этом гранты на развитие экспозиций получили 96 образовательных учреждений. Среди них – музей 16-й Гвардейской танковой дивизии при Марковской школе Пермского края.Руководитель музейной экспозиции Николай Михайлов отметил, что выигранный грант будет направлен на приобретение музейного оборудования. «У нас очень старые витрины, им лет по 25. Их отдали при расформировании местного военторга», – пояснил он.Музей работает с различными категориями населения: дошкольниками, учащимися, призывниками, ветеранами труда и боевых действий, сотрудничает с музеями, органами власти, средствами массовой информации, учреждениями культуры и спорта. Установлены партнерские отношения с краевым геронтологическим центром. В музее создана вокальная группа «Звезда», реализуется музейно-образовательная программа «Песни великого Подвига».Отметим, в этом году организаторы проводили конкурс в двух номинациях – городские и сельские школьные музеи, чтобы уравнять их шансы. 16 победителей получили гранты размером 500 тыс. руб., занявшие вторые и третьи места – по 300 и 200 тыс. руб. соответственно.Музейная экспозиция в поселке Марковский открыта 22 февраля 1998 года. Музей 16-й Гвардейской танковой дивизии был вывезен из Германии вместе с соединением в 1993 году. К этому времени военный городок для танкистов не был построен. Почти три года контейнеры с уникальной музейной коллекцией простояли под открытым небом. Спустя еще два года из сохранившихся предметов в местной школе был создан музей, посвященный боевой истории дивизии. Среди уникальных экспонатов – три ордена Славы Дубова И.В., трофейный немецкий аккордеон Royal standard, пистолет-пулемет Шпагина, исторические формуляры частей соединения.