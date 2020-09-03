Жители Перми могут бесплатно заняться йогой, зумбой и скандинавской ходьбой на свежем воздухе

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В сентябре на территории Мотовилихинского района города работают площадки, на которых проходят бесплатные физкультурно-оздоровительные занятия для детей и взрослых под руководством тренеров-инструкторов.Как рассказали в администрации Мотовилихинского района Перми, главной целью работы площадок является пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятий физической культурой и спортом. Физкультурно-оздоровительные занятия проводят опытные тренеры-инструкторы три раза в неделю по разным направлениям.В частности, Зумба Gold, дыхательная и оздоровительная гимнастика доступны на площадке по адресу: улица Дружбы,12. Йога, оздоровительная гимнастика проходит на площадке по адресу: улица Халтурина, 10. Занятия по общей физической подготовке проводятся на улицах Постаногова, 7, Гашкова, 41а, Целинной, 29б (у гимназии №7).Любителей баскетбола ждут на площадке на улице Пономарева, 65, в футбол можно поиграть на улице Макаренко, 25 (площадка лицея №9), улице Гарцовской, 68, улице Дружбы, 18 (у школы «Город дорог»). Занятия по волейболу проводятся на площадке по улице Колыбалова, 44. Общая физическая подготовка – на площадках по улице Восстания, 14 и улице Целинной, 29б (у гимназии №7). Любителей скандинавской ходьбы ждут на площади Дружбы у памятника Н.Г. Славянову.Также с 08:00 до 08:40 по понедельникам, средам и четвергам проходит утренняя гимнастика в сквере им. Розалии Землячки, принять участие в ней может любой желающий.При проведении занятий соблюдаются противоэпидемические мероприятия и требования Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (соблюдение социальной дистанции, термометрия, дезинфекция рук). При себе рекомендуется иметь маску и перчатки. По всем вопросам можно обращаться в администрацию Мотовилихинского района по телефону: 216-05-10.