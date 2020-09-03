В Чайковском подходят к завершению работы по благоустройству общественных пространств

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В микрорайоне «Заринский» завершено благоустройство сквера по улице Декабристов. Подрядной организацией в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» был выполнен второй этап благоустройства сквера. Сквер стал более безопасным и при этом отвечающим современным потребностям в комфортном отдыхе горожан. В общественном пространстве устроены пешеходные дорожки, высажены кустарники, обустроена многофункциональная спортивная площадка с трибунами, зона отдыха с удобными скамейками и площадка для проведения праздничных мероприятий. Дополняют обновлённый сквер дизайнерские качели. В прошлом году в сквере была обустроена детская площадка, беседки и освещение и пешеходные дорожки.«Рядом со сквером располагается большая жилая застройка многоквартирных домов и частного сектора, поэтому территория отдыха пользуется большой популярностью у жителей», - отмечают в министерстве ЖКХ Пермского края.Также завершаются работы по благоустройству прогулочной зоны по улице Карла Маркса. Там подрядчик заасфальтировал проезды и устроил тротуары, кронировал деревья. Сейчас завершаются работы по озеленению территории, устройству освещения и установке малых архитектурных форм из экологичного материала.«Подрядчик подошел с полной ответственностью к выполнению работ. Объект очень значимый для нашего округа. Благоустроенная территория уже пользуется популярностью среди жителей. Наша задача - создать комфортные и безопасные условия для наших граждан», - рассказал глава Чайковского округа Юрий Востриков.Всего в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» инициированного президентом Владимиром Путиным, из всех источников финансирования Чайковский городской округ получил более 52 млн рублей.Напомним, в этом году проект «О, берег» Чайковского городского округа стал победителем конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений.Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что данный проект – пример эффективной совместной работы органов местного самоуправления и краевого правительства: «Одно из знаковых мест города в ближайшие годы полностью преобразится. Будет благоустроен Северный пляж, пешеходный променад, появятся амфитеатр, игровая и спортивная зоны, пешеходный мост между гостиницей «Чайка» и Южным пляжем».Проектом предусматривается строительство нескольких зон отдыха на набережной реки Сайгатки площадью 40 тыс. кв. метров.