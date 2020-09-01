«Донорский субботник» пройдет в столице Прикамья в рамках марафона #оставайсядонором

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Пермская краевая станция переливания крови присоединяется к всероссийскому марафону #ОставайсяДонором, организованному Федеральным медико-биологическим агентством и «Молодежкой ОНФ». Марафон стартовал в день государственного флага - 22 августа, и проходит до 12 сентября во всех 85 регионах страны в формате донорских субботников.Жители Прикамья могут присоединиться к донорской субботе 12 сентября с 08:00 до 12:00. Прием доноров будет организован на Пермской краевой станции переливания крови по адресу: ул. Лебедева, 54. Для сдачи крови необходимо записаться заранее по тел. 8-342-282-53-21, прием звонков на запись 11 сентября с 12:30 до 14:00.Сейчас Служба крови испытывает острую нехватку в первой положительной группе крови (0 (I) Rh+). Всего с начала года на станциях переливания крови в Перми и Кунгуре, а также в выездных донорских пунктах сдали почти 16 тыс. литров донорской крови (15876 литров), за этот же период в 2019 году жители Прикамья сдали чуть меньше - 15408 литров донорской крови.Сохранение здоровья доноров и реципиентов остается важной задачей Службы крови. На станциях и в отделениях переливания крови, как в любом медицинском учреждении, усилены меры по санобработке, вентилированию, действует масочный режим, дополнительные осмотры медицинского персонала и другие меры для противодействия распространению коронавируса.