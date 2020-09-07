Валерий Сухих: «Это соглашение доказывает инвестиционную привлекательность нашего региона»

13.32 Вторник, 8 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали Соглашение о социальном и экономическом сотрудничестве между регионом и ПАО «ЛУКОЙЛ» на следующие пять лет. На церемонии подписания присутствовал председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

В рамках соглашения компания «ЛУКОЙЛ» поддержит строительство, реконструкцию и ремонт объектов в сфере здравоохранения, образования, инфраструктуры, культуры и спорта в регионе.

«Мы рассчитываем на то, что Пермский край и в дальнейшем будет инвестиционно привлекательным для компании «ЛУКОЙЛ». Для этого Законодательное собрание приняло закон об инвестиционном налоговом вычете, что помогает делать региональную экономику более привлекательной для инвестпроектов в сфере развития нефтепереработки, нефтегазовой химии», - отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, что Закон «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском крае» депутаты Законодательного собрания приняли на прошлой неделе. Норма устанавливает право на применение налогового вычета при исчислении налога на прибыль организаций, которые получают предприятия со статусом крупного, среднего и малого приоритетного инвестиционного проекта Пермского края. Во время приветственного слова глава региона отметил значимость этого решения для экономической привлекательности Прикамья.

«За десять лет сотрудничества компанией «ЛУКОЙЛ» реализовано множество крупных инвестпроектов на территории края, построены десятки объектов социальной инфраструктуры, оказана неоценимая помощь в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Соглашение на следующие пять лет подтверждает обоюдный интерес в дальнейшем взаимодействии и доказывает привлекательность нашего региона для крупных инвесторов», - отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

Ежегодно президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и руководитель региона подписывают протокол, в котором обозначены объекты финансирования и объем выделяемых денежных средств. Предыдущее Соглашение действовало с 2015 года.

Как отметил Вагит Алекперов, подписанное соглашение – подтверждение реализации социальных обязательств, которые компания на себя взяла. «Социальную программу мы не корректируем: мы подписали соглашение, и оно должно быть выполнено – для нас (ЛУКОЙЛа – прим. ред.) это важно. Мы доверяем губернаторам. Глава региона лучше чувствует, что нужно людям, знает, что нужно краю. Поэтому мы спокойны, что наши проекты идут на пользу людям», – отметил Вагит Алекперов. Также президент ЛУКОЙЛа обозначил намерения компании участвовать в подготовке к 300-летию краевой столицы.
© Вечерние ведомости
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