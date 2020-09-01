9 и 11 сентября частично изменится расписание вечернего рейса «Ласточки» по маршруту Пермь – Краснокамск

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9 и 11 сентября по техническим причинам частично изменится расписание последнего рейса «Ласточки» по маршруту Пермь II – Краснокамск, сообщает АО «Пермская пригородная компания».С Перми II поезд будет отправляться на 6 минут позднее – в 20:11 (вместо 20:05). На станцию Оверята «Ласточка» прибудет в 20:35, а в 20:47 отправится в Краснокамск. На конечную станцию этот рейс прибудет в 21:03.Напомним, «Ласточки» по маршруту Пермь – Краснокамск начали курсировать 1 сентября. Всю неделю (до 7 сентября включительно) проезд был бесплатным. С 8 сентября стоимость поездки в одну сторону составляет 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели «электропоезд + автобус».По данным краевого минтранса, за бесплатную неделю «Ласточками» воспользовались 15 270 человек. Это 57,6% от общего возможного числа пассажиров (количество сидячих мест в «Ласточках» 400-420). Самым популярным днем для поездок стала суббота, 5 сентября. За этот день на «Ласточках» проехало 4044 пассажира – 106,7% от общего возможного числа мест. Самым востребованным стал рейс из Краснокамска в 15:00 – на нем проехало 1135 пассажиров. На последних двух рейсах из Перми в Краснокамск проехало в тот день 997 человек. В воскресенье заполненность «Ласточек» тоже была высокой – 88,9%. В этот день самым популярным так же стал рейс из Краснокамска в 15:00 – на нем проехало 986 пассажиров.«Ласточки» по маршруту Пермь II – Краснокамск ежедневно курсируют в режиме экспресса, с остановкой на станции Оверята. Время в пути составляет 52 минуты. «Ласточки» оборудованы комфортными креслами самолетного типа, розетками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами и кондиционерами.