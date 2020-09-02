500 жителей села в Бардымском округе могут подключить свои дома к газу

12.46 Вторник, 8 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В селе Березники введен в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью более 12 км. К газу могут подключиться более 230 домовладений, в которых проживает около 500 человек.

Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин отмечал, что региональные власти уделяют большое внимание газификации Пермского края. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 39 газопроводов – беспрецедентное количество. «Пермский край стал одним из первых регионов страны, который подписал программу газификации с «Газпромом» на следующую пятилетку. За этот период мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Самое главное – это удобство для наших земляков: мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Газ дает новый уровень комфорта», – отметил значимость газификации для сельских территорий Дмитрий Махонин.

«Новые газопроводы строятся до фасада домов, чтобы снизить стоимость подключения для населения. Однако нужно понимать, что газификация конкретного поселка зависит от активной позиции муниципальных властей и самих жителей. При наличии готового проекта, попадающего в зону эффективной газификации, правительство Пермского края готово софинансировать строительство газопровода», – сообщил заместитель министра ЖКХ и благоустройства Иван Денисов.

Напоминаем, что в августе газ появился в селе Елпачиха Бардымского муниципального округа. Всего было обустроено более 25 км распределительных сетей. Техническую возможность подключения получили 662 домовладения. Общая стоимость проекта составила порядка 57 млн руб.
© Вечерние ведомости
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