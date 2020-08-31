В будущем индустриальном парке в Перми малый бизнес создаст 500 новых рабочих мест

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У будущего индустриального парка по ул. Энергетиков, 50 появились первые потенциальные резиденты. В планах управляющей компании индустриального парка – до конца 2022 года привлечь на площадку минимум 5 компаний, которые создадут 500 новых рабочих мест. Сам индустриальный парк начнет работать с 2021 года.Индустриальный парк создан при поддержке краевых властей. «Подобные площадки являются одним из драйверов развития промышленной инфраструктуры региона, особенно в городских условиях, стимулируют бизнес рационально и эффективно использовать имеющиеся ресурсы, наращивать объемы производства и использовать ресурсосберегающие, экологически безопасные и импортозамещающие технологии, объединяться в кооперацию. И особо отмечу: решение упомянутых задач стимулирует к технологическому росту и независимости национальной экономики», – отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.Одним из резидентов парка планирует стать пермский завод электрооборудования «Кама». По словам генерального директора компании Евгения Долотина, компания планирует расширение уже действующего сборочного производства электрооборудования и сборочного производства технологического оборудования различного типа. «Среди преимуществ парка – его удобное расположение и подъездные пути, а также получение определенных преференций со стороны краевых властей. Налоговые льготы и сравнительно недорогая аренда земли и помещений позволит нам настроить производственные мощности по потребности предприятия», – отметил он.Еще один потенциальный резидент индустриального парка – производитель ПЭТ банок ООО «Инплайн» – начнет производить пластиковые бутылки с повышенной степенью жесткости для пищевых и непищевых продуктов. Как рассказал замдиректора компании Сергей Шевшелев, компания продолжит развивать производство упаковки. В планах – освоение производства мягкой пластиковой упаковки, а также расширение линейки жесткой пластиковой тары.«Для нас преимуществами присутствия в индустриальном парке являются бизнес-среда, инфраструктура, территориальное расположение, налоговые и другие льготы. Бизнес-среда – это прекрасная возможность кооперации с другими бизнесами внутри индустриального парка. Готовая и развитая инфраструктура площадки позволит оптимизировать многие бизнес-процессы. Территориальное расположение позволит без труда найти сотрудников любого уровня подготовки. А налоговые льготы высвобождают дополнительные средства, которые позволят бизнесу быстрее развиваться», – подчеркнул Сергей Шевшелев.«В первую очередь на площадку будут привлекаться компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся обрабатывающим и сборочным производством. В числе потенциальных резидентов, в том числе, рассматривается и так называемый «гаражный бизнес». Это субъекты малого и среднего бизнеса, ведущие полноценную промышленную деятельность нелегально или полулегально в бывших складских помещениях или бывших гаражах с высокими пролетами. Учитывая особенности резидентной политики, важным показателем эффективности проекта будет являться объем продукции, поставляемой субъектами малого и среднего предпринимательства крупным холдингам, а также количество субъектов, прошедших сертификацию продукции и производства», – пояснил генеральный директор АО «УК индустриальных (промышленных) парков Пермского края» Денис Болховских.Кроме того, он отметил, что для будущих резидентов индустриального парка будет предусмотрен широкий перечень льгот и преимуществ. Например, будет действовать льгота по налогу на прибыль – в Пермском крае она составляет 12,5% в отличие от основной в 20% (с 2021 года – 13,5%), по налогу на имущество – 1,1% для резидентов парка, в отличие от общей ставки в 2,2%, а также сниженная ставка по налогу для компаний, находящихся на упрощенной системе налогообложения: доходы минус расходы 7% вместо 15%, доходы 2% вместо 6%.Всего в Пермском крае создано три индустриальных парка: на ул. Энергетиков, 50, «Лямино» в Чусовском муниципальном районе и «Култаево» в Пермском районе. В промышленном парке «Лямино» уже осуществляют деятельность 5 резидентов, создано 159 рабочих мест, в «Култаево» ведется возведение инженерной инфраструктуры, до 2024 года планируется привлечь не менее десяти резидентов и создать почти 2 тыс. новых рабочих мест.