Департамент образования Перми просит родителей внимательно следить за здоровьем школьников

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С началом нового учебного года приняты жесткие меры по профилактике распространения коронавируса в учреждениях образования. В свою очередь, родители школьников должны при появлении любых признаков недомогания оставлять ребенка дома. Школа обеспечит удаленное обучение.Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, все образовательные учреждения в полном объеме обеспечены дезинфицирующими средствами. Администрации школ приняли необходимые меры по разведению потоков школьников и минимизации пересечения детей из разных классов (параллелей) на переменах. В школах обеспечено обучение каждого класса максимально в одном классном помещении. Уроки физкультуры, пока позволяют погодные условия, проводятся на свежем воздухе.Все действия руководства школ и дошкольных учреждений в случае выявления детей, а также сотрудников с признаками вирусных заболеваний (повышение температуры, кашель, насморк), закреплены соответствующими приказами. Алгоритм действий руководителей образовательных учреждений в таких случаях четко прописан и исполняется.В случае выявления в образовательном учреждении положительных результатов тестов на COVID-19 как у ребенка, так и у сотрудника, информация оперативно направляется в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. Сотрудники ведомства изучают ситуацию в образовательной организации, устанавливают круг контактных лиц и выносят соответствующие предписания. Данные предписания обязательны к исполнению руководством образовательного учреждения.Таким образом, в каждом конкретном случае выявления фактов заболевания коронавирусной инфекцией решение о возможности дальнейшей работы класса (школы) выносит Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.Департамент образования, в свою очередь, просит родителей более внимательно относиться к состоянию здоровья детей и в случае появления любых признаков недомогания оставлять ребенка дома. Также родителям напоминают, что не стоит отправлять в школу детей, ожидающих получения результата теста на COVID-19 либо находившихся в контакте с заболевшими. В таких случаях школа обеспечит ребенку удаленное обучение. Прием детей в образовательную организацию после заболевания осуществляется при наличии медицинского заключения.Отметим, ситуация с обеспечением санитарных норм и правил, а также с соблюдением алгоритма действий в случае выявления фактов заболеваний находится под строгим контролем департамента образования администрации Перми. Все интересующие вопросы родители могут задать по телефону: 212-70-50.