Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по взаимодействию «Уралкалия» с промышленным комплексом Прикамья

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5 сентября глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов в присутствии замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова подписали дорожную карту по дальнейшему взаимодействию «Уралкалия» с промышленными предприятиями Пермского края.Реализация мероприятий в рамках дорожной карты будет осуществляться с 2020 по 2022 годы при содействии правительства края и Регионального центра инжиниринга.- «Уралкалий» является ключевым партнёром Пермского края в различных сферах деятельности, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Участие предприятия в развитии внутрирегиональной промышленной кооперации будет способствовать укреплению экономического потенциала Пермского края.Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:- В 2019 году объем услуг и поставок в адрес «Уралкалия» со стороны более чем тысячи предприятий края превысил 13 млрд рублей. Мы готовы к дальнейшему расширению сотрудничества с местными поставщиками и благодарны правительству Пермского края за поддержку в реализации этого процесса.Также в ходе визита заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов и глава Пермского края Дмитрий Махонин осмотрели готовящиеся к сдаче жилые многоквартирные дома для сотрудников Группы «Уралкалий» в г. Березники. Жилищное строительство первой очереди этих домов началось в 2018 году. В настоящее время компания ведёт строительство четырех домов в Березниках и четырех - в Соликамске. Общее количество квартир в них - 730.