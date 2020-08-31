Игорь Сапко посетил одну из поликлиник столицы Прикамья

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Сегодня, 7 сентября, депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко ознакомился с организацией работы системы здравоохранения в осенне-зимний период в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.«Близится сезонный рост респираторных заболеваний, в текущих эпидемиологических условиях к нему важна определенная подготовка, - говорит Игорь Сапко. – Об этом поговорили с главным врачом городской клинической поликлиники №4 Зуевой Надеждой Максимовной, пациентами и лечащими врачами. В день все подразделения поликлиники в Дзержинском районе принимают порядка 4 тысяч граждан.Парламентарий отмечает, что на входе в медицинское учреждение организован термометрический контроль, установлены санитайзеры, ведётся проверка использования СИЗ, работает электронная запись на сайте и на терминалах в самой поликлинике. Сейчас проводится массовая вакцинация населения.Отличительной чертой поликлиники является центр здоровья, который занимается профилактикой социально значимых заболеваний.«Удалось пообщаться и с самими пациентами, все тепло отзываются о персонале поликлиники, удовлетворены качеством предоставляемых медицинских услуг, а это самое главное!» - подытожил Игорь Сапко.