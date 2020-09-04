В правила предоставления бесплатной пересадки в Перми внесены изменения
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В Порядок организации пересадок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми внесены дополнения, согласно которым кондуктор имеет право «погасить» билет об оплате при выдаче пересадочного талона.
Согласно Постановлению администрации города Перми №793 от 4 сентября при выдаче пересадочного талона кондуктор осуществляет отметку о гашении билета, выданного при оплате первой поездки (списание поездки для льготной категории пассажиров), путем его надрыва в верхней части, не повреждая обязательные реквизиты, которые предусмотрены для данных билетов.
Напомним, на всем городском пассажирском транспорте доступна одна бесплатная пересадка между автобусами или трамваями в течение 40 минут, а из отдаленных районов – в течение 60 минут. Для совершения пересадки достаточно предъявить кондуктору билет об оплате и получить пересадочный талон.
Впервые пересадки в городском пассажирском транспорте Перми появились в 2019 году. Изначально они были доступны только пассажирам электротранспорта: трамваев и троллейбусов. В мае 2019 года был запущен пилотный проект новой транспортной модели, в котором помимо электротранспорта участвовало 10 автобусных маршрутов. Окончательное внедрение бесплатных пересадок на всем городском пассажирском транспорте завершилось в 2020 году.
Перечень автобусных и трамвайных маршрутов, на которых действует бесплатная пересадка, можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или уточнить по номеру телефона call-центра: 250-25-50.
Согласно Постановлению администрации города Перми №793 от 4 сентября при выдаче пересадочного талона кондуктор осуществляет отметку о гашении билета, выданного при оплате первой поездки (списание поездки для льготной категории пассажиров), путем его надрыва в верхней части, не повреждая обязательные реквизиты, которые предусмотрены для данных билетов.
Напомним, на всем городском пассажирском транспорте доступна одна бесплатная пересадка между автобусами или трамваями в течение 40 минут, а из отдаленных районов – в течение 60 минут. Для совершения пересадки достаточно предъявить кондуктору билет об оплате и получить пересадочный талон.
Впервые пересадки в городском пассажирском транспорте Перми появились в 2019 году. Изначально они были доступны только пассажирам электротранспорта: трамваев и троллейбусов. В мае 2019 года был запущен пилотный проект новой транспортной модели, в котором помимо электротранспорта участвовало 10 автобусных маршрутов. Окончательное внедрение бесплатных пересадок на всем городском пассажирском транспорте завершилось в 2020 году.
Перечень автобусных и трамвайных маршрутов, на которых действует бесплатная пересадка, можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или уточнить по номеру телефона call-центра: 250-25-50.
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