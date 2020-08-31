Благодаря инициативе жителей в Дзержинском районе Перми отремонтировали междворовую хоккейную коробку

16.13 Понедельник, 7 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В Дзержинском районе краевой столицы состоялось открытие обновленной хоккейной коробки, в котором принял участие врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. Это долгожданное событие для жителей микрорайона Плоский. Более 10 лет инициативная группа собственными силами поддерживала коробку в рабочем состоянии: ремонтировали ограждение, заливали лед и расчищали от снега.

Реконструкция объекта стала возможной благодаря сотрудничеству жителей, краевых властей и частного инвестора – промышленного холдинга «Кредо». Ранее с просьбой о ремонте представители инициативной группы обратились через соцсети к Дмитрию Махонину.

Как рассказала представительница инициативной группы Александра Андронова, в течение семи лет они обращались в различные инстанции с проектом реконструкции коробки, но положительный результат получили только сейчас: «Мы рады, что всё получилось. Теперь здесь будут проходить турниры дворовых команд и заниматься все желающие. Обновленная коробка сплотит вокруг себя жителей микрорайона и даст новые поводы для встреч».

Обновленная коробка размером 26 на 56 метров оснащена пластиковыми бортами. Вспученный асфальт заменен топинговым покрытием. Благодаря этому на объекте теперь можно заниматься круглый год: летом кататься на роликах, а зимой заливать лед. Дополнительно оборудован подъезд для маломобильных групп, чтобы в летнее время могли тренироваться спортсмены на инвалидных колясках. Кроме того, Федерация фигурного катания Пермского края готова предоставить тренера и проводить бесплатные занятия на льду для ребят микрорайона.

Дмитрий Махонин отметил, что краевые власти и социально-ответственный бизнес совместно вкладываются в развитие социальной инфраструктуры: строят новые объекты, создают места культуры, отдыха и спорта, развивают образование. По его словам, именно такие малые спортивные объекты в шаговой доступности являются как центрами притяжения для жителей территорий, так и точками развития для юных хоккеистов. «Обновленная коробка появилась благодаря инициативе местных жителей и поддержке социально-ответственного бизнеса. Знаю, что вы будете бережно относиться к объекту и содержать его в нормативном состоянии. У нас большие планы. В ближайшие годы, благодаря сотрудничеству правительства и частных инвесторов, обновленные хоккейные коробки смогут появиться по всему краю», – сказал врио губернатора.

Отметим, еще одна обновленная хоккейная коробка появится во дворе дома по ул. Советской Армии, 37. Ее реконструкция стала возможной при поддержке президента Федерации фигурного катания Пермского края Дмитрия Шубодерова. Ранее жители на встрече с главой региона рассказали о необходимости ремонта спортивного объекта.

Напомним, в Пермском крае в этом году появится сразу несколько хоккейных коробок, возведенных на средства частных инвесторов. В п. Елово построена новая коробка в рамках сотрудничества Федерации хоккея с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. За счет средств частных инвесторов новые коробки планируется возвести в Перми в микрорайонах Гайва и Молодежный. По проектам, там появятся не только площадки с резиновым покрытием для круглогодичного использования, но и освещение и теплые помещения для переодевания.

Кроме того, благодаря нацпроекту «Демография», в этом году 25 млн руб. направлены в спортивную школу «Кристалл» (Березники), на закупку специального хоккейного оборудования.

Отметим, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Согласно нацпроекту «Демография», к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом. По итогам 2019 года этот показатель превысил 900 тыс. чел. В целом до 2021 года на системные программы развития спорта в краевом бюджете предусмотрено более 5,1 млрд руб.

На данный момент в Пермском крае насчитывается 11 крытых ледовых арен, строится ледовый дворец в Соликамске. Кроме того, началось проектирование «Регионального центра по фигурному катанию» в Перми, а также объявлен конкурс на определение подрядчика по строительству в Дзержинском районе Перми нового спортивного комплекса на 10 тыс. мест.
© Вечерние ведомости
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