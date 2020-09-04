Еще для трех пермских долгостроев определены подрядчики на техобследование

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Подведены итоги конкурса на техническое обследование проблемных объектов жилого комплекса «Весна». Дома ЖК расположены по ул. Переселенческой, 98, 100 и ул. Углеуральской, 25, сдачи этих трех объектов ждут более двухсот дольщиков. По результатам конкурса контракт планируется заключить с ИП Катаев А.Г. – этот подрядчик готов выполнить работы за 2,89 млн рублей. Заказчиком выступает «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования».Ранее были подведены итоги конкурсов на техническое обследование домов по ул. Декабристов, 97 и ул. КИМ, 14. Достройка всех пяти домов восстановит права почти 500 дольщиков.Провести техобследования ПАИЖК поручил врио губернатора Дмитрий Махонин. Обследование поможет ускорить процесс принятия решений Федеральным Фондом защиты прав дольщиков, в результате права граждан будут восстановлены быстрее.Ранее Дмитрий Махонин предложил руководству Фонда помощь региона в оперативном проведении обязательных процедур, необходимых для достройки домов, в том числе технического обследования. По регламенту такое обследование должно проводиться после принятия Фондом решения о достройке и передаче прав на достройку региональному фонду. Однако список объектов, которые целесообразнее достроить, уже сформирован краевым минстроем. Врио губернатора предложил начать обследование уже сейчас.Всего в Прикамье 58 проблемных домов. По 48 объектам застройщики признаны банкротами. До конца года Федеральный Фонд примет решение в отношении большинства домов о достройке или выплате компенсаций дольщикам.