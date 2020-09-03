В Перми запущено движение автобусных маршрутов по улице Маяковского

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С 7 сентября маршрут следования автобусов №14, №67 и №74 продлен по улице Маяковского. Для удобства пассажиров введены в эксплуатацию остановочные пункты «улица Маяковского», «улица Новоколхозная» и «улица Сергея Есенина».Ранее движение автобусов здесь не осуществлялось, так как этому препятствовали опоры с линиями электропередач. Теперь опоры демонтированы, в том числе на участке, где в прошлом году в рамках капитального ремонта построили разворотное кольцо, автобусы могут осуществлять полноценное движение.Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, введены в эксплуатацию новые остановочные пункты по улице Маяковского («улица Маяковского», «улица Новоколхозная» и «улица Сергея Есенина»), продлены маршруты следования автобусов №14, №67 и №74. Также было скорректировано расписание этих автобусных маршрутов.