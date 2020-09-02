В прикамском Отделении ПФР пройдет совместная прямая линия
Пермский край: новости дня
9 сентября совместную прямую линию с населением проведут управляющий Отделения Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Юрьевич Аврончук и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Владимирович Миков.
Задать свои вопросы жители Прикамья смогут с 15.00 до 17.00 по телефону: (342) 264-31-01.
Задать свои вопросы жители Прикамья смогут с 15.00 до 17.00 по телефону: (342) 264-31-01.
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