Среди новых инфицированных коронавирусом в Прикамье 3 детей

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8275. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 6 сентября – 1).Из 56 новых инфицированных – 19 мужчин, 34 женщины, 3 ребенка (2 мальчика и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.