Пермяков приглашают приобрести и продегустировать свежую фермерскую продукцию

12.50 Понедельник, 7 сентября 2020
Пермский край: новости дня
С 9 по 14 сентября в Перми пройдут ярмарки «Свежий урожай», в которых могут принять участие не менее 70 региональных производителей пищевой продукции. Фермерам для этого достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Участие в ярмарках бесплатное.

Расписание ярмарок на территории Прикамья доступно здесь.

На этой неделе ярмарки будут действовать на четырех площадках Перми с 11.00 до 20.00:
– с 9 по 12 сентября – в Дзержинском районе перед гипермаркетом «Лента» (проспект Парковый, 66), в Мотовилихинском районе на площади Дружбы (ул. Крупской, 42), в Свердловском районе по ул. Народовольческой, 3;
– с 9 по 14 сентября – в Индустриальном районе на площадке у ДК Гагарина (ул. Мира, 39).

Как сообщает краевой минпромторг, на ярмарке можно будет приобрести свежий урожай овощей, зелени и дикоросов, мясные, колбасные изделия и деликатесы, мясные полуфабрикаты, мясо птицы и яйцо, рыбу, молоко и сыры, мед и прочую продукцию пчеловодства, кондитерские изделия и выпечку, безалкогольные напитки, специи, готовую еду (гриль). Также несколько участников ярмарки проведут бесплатную презентацию своей продукции для посетителей.

Ранее на заседании правительства Пермского края обсуждалась организация ярмарочных мероприятий. До конца года в Прикамье состоится более 500 ярмарочных дней в 50 территориях региона.

Врио губернатора Дмитрий Махонин отметил, что ярмарки позволяют прикамцам покупать качественную, натуральную продукцию, без добавок: «Нужно культивировать такие мероприятия, создавать культуру ярмарочной торговли. Нужно подумать, как открывать и развивать места цивилизованной торговли. От этого выиграют и продавцы, и покупатели».

Напомним, и посетители, и участники ярмарки должны соблюдать требования Роспотребнадзора: так, торговые места должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, влажную уборку с дезинфекцией поверхностей и инвентаря необходимо проводить каждые 2-4 часа, в наличии должны быть антисептики. Покупателям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию в полтора метра.

Перечень мест под ярмарки определяют органами местного самоуправления Пермского края. На ярмарках проверяют документы на продукцию. Участникам предоставят торговое оборудование и аксессуары: палатки, пагоды, столы, скатерти, ценники. Кроме того, к площадкам для торговли будет подведено электричество. Места фермерам предоставляются бесплатно.
© Вечерние ведомости
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