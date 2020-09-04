На улице Карпинского в Перми до конца октября будет ограничено движение транспорта по выходным
Пермский край: новости дня
Каждые выходные до конца октября движение на улице Карпинского будет перекрываться попеременно на разных участках. Это необходимо для выполнения работ на инженерных сетях.
Реконструкция улицы Карпинского – это масштабный проект, который городские власти начали реализовывать в этом году. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Введение режима самоизоляции позволило подрядчику приступить к работам раньше поставленных сроков.
Сейчас подрядчик (ООО «ТехДорГрупп») параллельно ведет работы по обустройству теплосетей, проходящих через улицу Карпинского вдоль улиц Советской Армии и Архитектора Свиязева. На пересечении улиц Карпинского и Советской Армии будет организовано кольцевое пересечение всех улиц. Рабочие сделали временный водопровод, также ведутся работы по переустройству сетей канализации. Выполняются работы по строительству ливневой канализации и переустройству сетей связи.
На объекте подрядчик уже уложил новый асфальт на нечетной стороне улицы на участках от улицы Чердынской до улицы Норильской и от улицы Советской Армии до дома №87 по улице Карпинского. На вновь устроенных участках запущено движение транспорта. Выполнены работы и по переустройству газоснабжения. Сейчас на участке от улицы Чердынской до улицы Рязанской идет переустройство кабельных линий и устройство дорожной одежды. Также ведется работа по переносу коммуникаций на неотремонтированной стороне улицы. Ведутся работы по устройству сетей наружного освещения, которое будет расположено в разделительной полосе. Также устроят дождевую и хозяйственную канализацию сразу на двух участках – со стороны улиц Советской Армии и Архитектора Свиязева.
В связи с ремонтными работами до 30 октября на реконструируемом участке временно ограничено движение всех видов транспорта. Движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении.
Также введено дополнительное ограничение движения в ночное время. До 20 октября с 00:00 до 06:00 временно ограничивается движение транспорта по улице Карпинского поочередно на участках от улицы Советской Армии до улицы Рязанской и от улицы Рязанской до улицы Архитектора Свиязева. Объезд закрытых участков возможен по улицам Архитектора Свиязева, Леонова, Рязанской, Шахтерской, Советской Армии, проспекту Декабристов.
В эти выходные движение на отдельных участках полностью перекрыто, как и все последующие выходные до конца октября. С 5 по 7 сентября, с 19 по 21 сентября, с 3 по 5 октября, с 17 по 19 октября и с 31 октября по 2 ноября будет временно прекращено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Рязанской до улицы Советской Армии с 00:00 субботы до 05:30 понедельника. А в выходные дни с 12 по 14 сентября, с 26 по 28 сентября, с 10 по 12 октября, с 24 по 26 октября также с 00:00 субботы до 05:30 понедельника будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Карпинского на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы Рязанской. Прекращение движения необходимо для выполнения работ на инженерных сетях.
Реконструкция улицы Карпинского – это масштабный проект, который городские власти начали реализовывать в этом году. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Введение режима самоизоляции позволило подрядчику приступить к работам раньше поставленных сроков.
Сейчас подрядчик (ООО «ТехДорГрупп») параллельно ведет работы по обустройству теплосетей, проходящих через улицу Карпинского вдоль улиц Советской Армии и Архитектора Свиязева. На пересечении улиц Карпинского и Советской Армии будет организовано кольцевое пересечение всех улиц. Рабочие сделали временный водопровод, также ведутся работы по переустройству сетей канализации. Выполняются работы по строительству ливневой канализации и переустройству сетей связи.
На объекте подрядчик уже уложил новый асфальт на нечетной стороне улицы на участках от улицы Чердынской до улицы Норильской и от улицы Советской Армии до дома №87 по улице Карпинского. На вновь устроенных участках запущено движение транспорта. Выполнены работы и по переустройству газоснабжения. Сейчас на участке от улицы Чердынской до улицы Рязанской идет переустройство кабельных линий и устройство дорожной одежды. Также ведется работа по переносу коммуникаций на неотремонтированной стороне улицы. Ведутся работы по устройству сетей наружного освещения, которое будет расположено в разделительной полосе. Также устроят дождевую и хозяйственную канализацию сразу на двух участках – со стороны улиц Советской Армии и Архитектора Свиязева.
В связи с ремонтными работами до 30 октября на реконструируемом участке временно ограничено движение всех видов транспорта. Движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении.
Также введено дополнительное ограничение движения в ночное время. До 20 октября с 00:00 до 06:00 временно ограничивается движение транспорта по улице Карпинского поочередно на участках от улицы Советской Армии до улицы Рязанской и от улицы Рязанской до улицы Архитектора Свиязева. Объезд закрытых участков возможен по улицам Архитектора Свиязева, Леонова, Рязанской, Шахтерской, Советской Армии, проспекту Декабристов.
В эти выходные движение на отдельных участках полностью перекрыто, как и все последующие выходные до конца октября. С 5 по 7 сентября, с 19 по 21 сентября, с 3 по 5 октября, с 17 по 19 октября и с 31 октября по 2 ноября будет временно прекращено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Рязанской до улицы Советской Армии с 00:00 субботы до 05:30 понедельника. А в выходные дни с 12 по 14 сентября, с 26 по 28 сентября, с 10 по 12 октября, с 24 по 26 октября также с 00:00 субботы до 05:30 понедельника будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Карпинского на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы Рязанской. Прекращение движения необходимо для выполнения работ на инженерных сетях.
В Екатеринбурге закроют движение по улице Радищева
04 сентября 2020
04 сентября 2020