На улице Карпинского в Перми до конца октября будет ограничено движение транспорта по выходным

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Каждые выходные до конца октября движение на улице Карпинского будет перекрываться попеременно на разных участках. Это необходимо для выполнения работ на инженерных сетях.Реконструкция улицы Карпинского – это масштабный проект, который городские власти начали реализовывать в этом году. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). Введение режима самоизоляции позволило подрядчику приступить к работам раньше поставленных сроков.Сейчас подрядчик (ООО «ТехДорГрупп») параллельно ведет работы по обустройству теплосетей, проходящих через улицу Карпинского вдоль улиц Советской Армии и Архитектора Свиязева. На пересечении улиц Карпинского и Советской Армии будет организовано кольцевое пересечение всех улиц. Рабочие сделали временный водопровод, также ведутся работы по переустройству сетей канализации. Выполняются работы по строительству ливневой канализации и переустройству сетей связи.На объекте подрядчик уже уложил новый асфальт на нечетной стороне улицы на участках от улицы Чердынской до улицы Норильской и от улицы Советской Армии до дома №87 по улице Карпинского. На вновь устроенных участках запущено движение транспорта. Выполнены работы и по переустройству газоснабжения. Сейчас на участке от улицы Чердынской до улицы Рязанской идет переустройство кабельных линий и устройство дорожной одежды. Также ведется работа по переносу коммуникаций на неотремонтированной стороне улицы. Ведутся работы по устройству сетей наружного освещения, которое будет расположено в разделительной полосе. Также устроят дождевую и хозяйственную канализацию сразу на двух участках – со стороны улиц Советской Армии и Архитектора Свиязева.В связи с ремонтными работами до 30 октября на реконструируемом участке временно ограничено движение всех видов транспорта. Движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждом направлении.Также введено дополнительное ограничение движения в ночное время. До 20 октября с 00:00 до 06:00 временно ограничивается движение транспорта по улице Карпинского поочередно на участках от улицы Советской Армии до улицы Рязанской и от улицы Рязанской до улицы Архитектора Свиязева. Объезд закрытых участков возможен по улицам Архитектора Свиязева, Леонова, Рязанской, Шахтерской, Советской Армии, проспекту Декабристов.В эти выходные движение на отдельных участках полностью перекрыто, как и все последующие выходные до конца октября. С 5 по 7 сентября, с 19 по 21 сентября, с 3 по 5 октября, с 17 по 19 октября и с 31 октября по 2 ноября будет временно прекращено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Рязанской до улицы Советской Армии с 00:00 субботы до 05:30 понедельника. А в выходные дни с 12 по 14 сентября, с 26 по 28 сентября, с 10 по 12 октября, с 24 по 26 октября также с 00:00 субботы до 05:30 понедельника будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Карпинского на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы Рязанской. Прекращение движения необходимо для выполнения работ на инженерных сетях.