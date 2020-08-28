Победителями Пермского марафона стали спортсмены из Самарской и Московской областей

16.08 Воскресенье, 6 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Победителем на марафонской дистанции среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти. Среди женщин первой финишировала Луиза Дмитриева из Гатчины.

Для обеспечения безопасности участников старты на разные дистанции были распределены по времени. Первыми в этот день на старт вышли участники, зарегистрированные на дистанции 10,5 км. Это 2140 человек. Следом на свою дистанцию отправились участники на инвалидных колясках. 28 человек преодолели дистанцию в 200 метров.

В ходе торжественного открытия марафона спортсменов и любителей здорового образа жизни приветствовали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Дмитрий Самойлов. Провел церемонию открытия российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Сразу после церемонии открытия на старт вышли спортсмены, зарегистрировавшиеся на 21,1 км и 42,195 км. Порядка 1370 человек начали покорять свои дистанции на трассе в самом центре Перми. На марафонскую дистанцию вышли известные российские спортсмены.

Комментировал грандиозное спортивное событие мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин.

Абсолютным победителем на марафонской дистанции – 42,195 км среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти (Самарская область) с результатом 2 часа 16 минут 52 секунды, вторым – Алексей Трошкин из Саранска, третьим – Олег Григорьев из Саратова. Среди женщин первой марафон пробежала Луиза Дмитриева из Гатчины (Московская область) с результатом 2 часа 28 минут 35 секунд, второй финишировала Алина Прокопьева из Чувашии, третьей стала Ольга Дедова из Перми.

Победителем полумарафона (21,1 км) среди мужчин стал Алексей Мамарин из Краснодарского края, вторым эту дистанцию преодолел Владимир Дьяконов, третьим – его брат-близнец Виталий Дьяконов из Удмуртии. Среди женщин первой к финишу пришла Мария Резниченко из Новосибирска, второй – Александра Жаворонкова из Тольятти, третьей – Екатерина Васильченко из Волгоградской области.

Напомним, что в этом году денежные выплаты победителям и призерам зависят от времени преодоления дистанции. Так, приз в 500 тысяч получит Луиза Дмитриева, она уложилась в установленное для женщин время 2 часа 33 минуты. Юрий Чечун стал обладателем 375 тысяч рублей.
© Вечерние ведомости
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