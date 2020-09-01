К 300-летию Перми для ребят «Уральского подворья» построят спортзал

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Управлением капитального строительства Пермского края объявлен конкурс на строительство спортзала для образовательного учреждения «Уральское подворье» в Индустриальном районе Перми (это школа, в которой учатся дети, находящиеся в социально опасном положении). Ранее в школе совсем не было спортзала, ребята занимались в приспособленном помещении. Строительство спортивного объекта пройдет в рамках проекта «Пермь-300».Начальная (максимальная) цена контракта на строительство спортзала составила 54,163 млн руб.В соответствии с техзаданием, подрядчику необходимо построить спортзал площадью 583,6 кв. метров и теплый переход между зданием школы и спортзалом. Для занятий на свежем воздухе будут построены баскетбольная площадка и площадка для сдачи норм ГТО. Пропускная способность спортзала составит 25 человек в час. Строительство должно быть завершено во II квартале 2021 года.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 сентября.Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, в школе учится 450 детей по адаптивной программе. Здесь ребята получают основное общее образование и профессиональную подготовку по 9 профессиям (повар, пекарь, кондитер, маляр, парикмахер, столяр, токарь, слесарь, продавец).Всего к 300-летию Перми в городе должно быть построено и модернизировано 33 объекта образования. «Благополучие и создание комфортных условий для обучения подрастающего поколения должны быть одними из определяющих направлений в преображении краевой столицы», – подчеркнул Дмитрий Махонин.Напомним, к юбилею краевой столицы в Перми появится еще один важный объект – центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых». Пока Академия временно разместится на площадке одной из пермских школ.На оснащение «Академии первых» в этом году из федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, выделено 336 млн руб. Центр заработает уже с октября. Всего в нем смогут обучаться порядка 4 тыс. детей ежегодно.