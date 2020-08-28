Определены подрядчики для проведения технического обследования двух пермских долгостроев
Пермский край: новости дня
Подведены итоги закупочных процедур на проведение техническое обследование проблемных объектов по ул. Декабристов, 97 и ул. КИМ, 14 в Перми. Напомним, провести эти работы ПАИЖК поручил глава Пермского края Дмитрий Махонин. Это позволит ускорить процесс принятия решений Федеральным Фондом защиты прав дольщиков и возможную достройку объектов.
Контракт на техобследование дома по ул. КИМ, 14 планируется заключить с ООО «Институт Пермский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», победитель закупочной процедуры предложил выполнить работы за 1,02 млн рублей. Обследованием дома по ул. Декабристов, 97 после заключения контракта займется ООО «Пермоблпроект». Предложенная подрядчиком цена контракта – 1,19 млн рублей. Контракты будут заключены в течение 10 дней. Обследования должны быть проведены в срок до четырех месяцев.
Продолжаются закупочные процедуры по определению подрядчиков для техобследования домов по ул. Переселенческой, 98, 100 и ул. Углеуральской, 25.
Ранее Дмитрий Махонин предложил руководству Федерального Фонда защиты дольщиков помощь края для оперативного проведения обязательных процедур для достройки домов, в том числе технического обследования. Обследование должно проводиться после того, как Федеральный Фонд примет решение о достройке объекта и ЖСК передаст права на объект региональному Фонду. Между тем, список домов, которые целесообразней достроить, уже сформирован региональным минстроем. Дмитрий Махонин предложил начать обследование уже сейчас.
Контракт на техобследование дома по ул. КИМ, 14 планируется заключить с ООО «Институт Пермский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», победитель закупочной процедуры предложил выполнить работы за 1,02 млн рублей. Обследованием дома по ул. Декабристов, 97 после заключения контракта займется ООО «Пермоблпроект». Предложенная подрядчиком цена контракта – 1,19 млн рублей. Контракты будут заключены в течение 10 дней. Обследования должны быть проведены в срок до четырех месяцев.
Продолжаются закупочные процедуры по определению подрядчиков для техобследования домов по ул. Переселенческой, 98, 100 и ул. Углеуральской, 25.
Ранее Дмитрий Махонин предложил руководству Федерального Фонда защиты дольщиков помощь края для оперативного проведения обязательных процедур для достройки домов, в том числе технического обследования. Обследование должно проводиться после того, как Федеральный Фонд примет решение о достройке объекта и ЖСК передаст права на объект региональному Фонду. Между тем, список домов, которые целесообразней достроить, уже сформирован региональным минстроем. Дмитрий Махонин предложил начать обследование уже сейчас.
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