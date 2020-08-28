В Прикамье проводится проверка по факту смерти ребенка на борту самолета

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Уральское следственное управление на транспорте СК РФ проводит процессуальную проверку по факту смерти малолетнего ребенка.По предварительным данным, 4 сентября в 11.05 по местному времени в аэропорту города Перми «Большое Савино» произвел вынужденную посадку самолет «Airbus A 320», выполнявший рейс сообщением «Абакан - Москва» авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого скоропостижно скончался малолетний ребенок. Врачи, прибывшие на борт самолета, констатировали смерть пассажира.Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте производится осмотр места происшествия и тела ребенка, опрашиваются пассажиры рейса, родители ребенка, командир воздушного судна, а также медицинские работники, которые прибыли на борт самолета для оказания медицинской помощи, назначена судебно-медицинской экспертиза для установления причины смерти. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагического происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.