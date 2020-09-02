С 1 сентября запущен сайт Электронной пермской образовательной системы
Пермский край: новости дня
До конца года система объединит более 664 тысяч учеников, родителей и учителей Прикамья.
На сайте будет размещаться вся актуальная информация о развитии системы, доступен переход с сайта в подсистемы «ЭПОС.Школа», «Библиотека ЭПОС», «Дополнительное образование», а также в Центр опережающей профессиональной подготовки и в Сетевой IT-Университет.
«Сайт ЭПОС является логичным этапом развития образовательной системы. Также тестируем мобильное приложение ЭПОС, которым удобно будет пользоваться как ученикам – проверять домашние задания, так и родителям – возможность узнавать оценки до вовзвращения домой с работы. Для каждого пользователя в итоге появятся удобные для него площадки. Уже в этом году в рамках ЭПОС мы внедрим возможность создавать единое расписание для учеников, которое будет учитывать его школьные и внеурочные нагрузки, а также будем развивать «Библиотеку ЭПОС». К концу года все ученики, родители и учителя – а это более 664 тыс. человек – будут объединены в ЭПОС», – говорит министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.
Электронные журналы и дневники, а также расписание в них будет доступно только зарегистрированным в системе пользователям (ученикам, учителям и родителям), а образовательные материалы «Библиотеки ЭПОС» могут быть использованы всеми желающими.
В настоящее время в «Библиотеку ЭПОС» загружается необходимый образовательный контент, инструменты для создания и редактирования уроков. С помощью конструктора «Библиотеки ЭПОС» можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент «цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса.
В сентябре 2019 года к системе подключились 25 пилотных школ Пермского края. Электронные журналы и дневники в рамках проекта протестировали 26 682 ученика и 1673 учителя края. К 1 сентября к Системе подключились 60% школ (всего 314 образовательных учреждений), еще 207 школ будут работать в ЭПОС с 1 ноября. Таким образом, все школы Пермского края получат доступ к системе в этом году.
На протяжении всех этапов вхождения в проект служба цифровых кураторов будет вести организационно-методическое сопровождение, также помощь в освоении функционала Системы будут оказывать школы-кураторы. Кроме того, для учителей подготовлен курс дистанционного обучения. Для административной команды школы и(или) учителей регулярно будут проводиться вебинары по актуальным вопросам.
Напомним, Пермский край участвует в проекте «Цифровая образовательная среда» (ЦОС), который является частью нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на создание в школах и учреждениях профобразования условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. В этом году в проекте задействована 101 школа, в том числе сельские (31) в более 50 населенных пунктах Пермского края. Для внедрения целевой модели ЦОС край получил из федерального бюджета 216,7 млн руб. В 2021 году к проекту подключатся еще 19 школ и 35 техникумов (из федерального бюджета будет направлено 115,6 млн руб.). В результате цифровые образовательные технологии станут доступны для 63,5 тыс. детей Прикамья.
ЭПОС.Школа – облачная интернет-платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника (ЭЖД), библиотеки электронных образовательных материалов (Библиотека ЭПОС) и инфраструктуры, которая поддерживает работу этих модулей.
Интернет-платформа обеспечивает автоматизацию большинства организационных, методических и педагогических задач, решаемых в современной школе. Она позволяет учащимся и родителям получать полную информацию об учебном процессе, контролировать занятость и успеваемость.
На сайте будет размещаться вся актуальная информация о развитии системы, доступен переход с сайта в подсистемы «ЭПОС.Школа», «Библиотека ЭПОС», «Дополнительное образование», а также в Центр опережающей профессиональной подготовки и в Сетевой IT-Университет.
«Сайт ЭПОС является логичным этапом развития образовательной системы. Также тестируем мобильное приложение ЭПОС, которым удобно будет пользоваться как ученикам – проверять домашние задания, так и родителям – возможность узнавать оценки до вовзвращения домой с работы. Для каждого пользователя в итоге появятся удобные для него площадки. Уже в этом году в рамках ЭПОС мы внедрим возможность создавать единое расписание для учеников, которое будет учитывать его школьные и внеурочные нагрузки, а также будем развивать «Библиотеку ЭПОС». К концу года все ученики, родители и учителя – а это более 664 тыс. человек – будут объединены в ЭПОС», – говорит министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.
Электронные журналы и дневники, а также расписание в них будет доступно только зарегистрированным в системе пользователям (ученикам, учителям и родителям), а образовательные материалы «Библиотеки ЭПОС» могут быть использованы всеми желающими.
В настоящее время в «Библиотеку ЭПОС» загружается необходимый образовательный контент, инструменты для создания и редактирования уроков. С помощью конструктора «Библиотеки ЭПОС» можно составлять уроки, тесты, электронные учебные пособия. Программный инструмент «цифровой конструктор» позволяет учителям подобрать обучающие материалы к уроку для демонстрации во время учебного процесса.
В сентябре 2019 года к системе подключились 25 пилотных школ Пермского края. Электронные журналы и дневники в рамках проекта протестировали 26 682 ученика и 1673 учителя края. К 1 сентября к Системе подключились 60% школ (всего 314 образовательных учреждений), еще 207 школ будут работать в ЭПОС с 1 ноября. Таким образом, все школы Пермского края получат доступ к системе в этом году.
На протяжении всех этапов вхождения в проект служба цифровых кураторов будет вести организационно-методическое сопровождение, также помощь в освоении функционала Системы будут оказывать школы-кураторы. Кроме того, для учителей подготовлен курс дистанционного обучения. Для административной команды школы и(или) учителей регулярно будут проводиться вебинары по актуальным вопросам.
Напомним, Пермский край участвует в проекте «Цифровая образовательная среда» (ЦОС), который является частью нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на создание в школах и учреждениях профобразования условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий. В этом году в проекте задействована 101 школа, в том числе сельские (31) в более 50 населенных пунктах Пермского края. Для внедрения целевой модели ЦОС край получил из федерального бюджета 216,7 млн руб. В 2021 году к проекту подключатся еще 19 школ и 35 техникумов (из федерального бюджета будет направлено 115,6 млн руб.). В результате цифровые образовательные технологии станут доступны для 63,5 тыс. детей Прикамья.
ЭПОС.Школа – облачная интернет-платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника (ЭЖД), библиотеки электронных образовательных материалов (Библиотека ЭПОС) и инфраструктуры, которая поддерживает работу этих модулей.
Интернет-платформа обеспечивает автоматизацию большинства организационных, методических и педагогических задач, решаемых в современной школе. Она позволяет учащимся и родителям получать полную информацию об учебном процессе, контролировать занятость и успеваемость.
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