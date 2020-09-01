В Перми введен в эксплуатацию новый дом для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот
Пермский край: новости дня
Администрация Перми выдала разрешение на введение в эксплуатацию новостройки по ул. Ольховской, 21. В этом доме мэрией выкуплено 77 двухкомнатных квартир для переселения граждан из аварийного жилья. Еще 52 квартиры приобретены для детей-сирот. Ранее Инспекция Госстройнадзора проверила объект и выдала заключение о соответствии кирпичного дома всем строительным нормам и требованиям.
Всего в 16-этажном двухподъездном доме 256 квартир. Двор благоустроен, там расположена современная детская площадка. Кроме того, на территории предусмотрена парковка для машин. Чтобы предоставить жильцам больше парковочных мест, использованы механизмы с подъемниками для двухуровневой парковки.
В доме соблюдены требования доступности для людей с ОВЗ, в том числе установлен подъемник для колясок.
Все квартиры, приобретенные для расселения из аварийного жилья и для детей-сирот, оснащены сантехникой, кухонными плитами, в них проведен ремонт с отделкой «под ключ»: поклеены обои, постелен линолеум, установлены качественные железные двери.
В ближайшее время администрация города проведет приемку квартир и начнет работу по заселению граждан.
Напомним, во время видеоконференции президент Владимир Путин поставил врио губернатора региона Дмитрию Махонину задачу взять расселение аварийного жилья на личный контроль. «В крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по их результатам за 6 лет необходимо ликвидировать примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», – обозначил планы краевых властей Дмитрий Махонин.
Всего в 16-этажном двухподъездном доме 256 квартир. Двор благоустроен, там расположена современная детская площадка. Кроме того, на территории предусмотрена парковка для машин. Чтобы предоставить жильцам больше парковочных мест, использованы механизмы с подъемниками для двухуровневой парковки.
В доме соблюдены требования доступности для людей с ОВЗ, в том числе установлен подъемник для колясок.
Все квартиры, приобретенные для расселения из аварийного жилья и для детей-сирот, оснащены сантехникой, кухонными плитами, в них проведен ремонт с отделкой «под ключ»: поклеены обои, постелен линолеум, установлены качественные железные двери.
В ближайшее время администрация города проведет приемку квартир и начнет работу по заселению граждан.
Напомним, во время видеоконференции президент Владимир Путин поставил врио губернатора региона Дмитрию Махонину задачу взять расселение аварийного жилья на личный контроль. «В крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по их результатам за 6 лет необходимо ликвидировать примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», – обозначил планы краевых властей Дмитрий Махонин.
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