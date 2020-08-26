Пермский театр вручит 1500 сертификатов медикам, работающим с COVID-19

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Сразу после открытия 94-го театрального сезона Театр-Театр выступил с доброй инициативой: вручить сотрудникам специализированных отделений, работающим с COVID-19, подарочные сертификаты в театр. Сертификаты и именные благодарственные письма получат порядка 1500 специалистов 13 медицинских учреждений Перми.2 и 3 сентября сотрудники театра посетили 6 пермских больниц и встретились с главврачами и руководителями COVID-центров Пермской краевой клинической больницы, Городской больницы им. Гринберга, Клинического кардиологического диспансера, Краевой детской клинической больницы, Городской клинической больницы им. М.А. Тверье, МСЧ №1. В ближайшие дни руководство Театра-Театра побывает еще в 7 медицинских учреждениях, чтобы передать сотрудникам подарочные сертификаты в театр.«Иногда в суете жизни мы просто забываем сказать «спасибо» тем, кому благодарны. Эти именные сертификаты – наша искренняя благодарность невероятным врачам, медсестрам, санитарам, то малое, что мы можем сегодня сделать для них. Мы хотим сказать «спасибо» всем, кто закрывал собой амбразуру в это странное, непонятное, сложное время. Мы все его переживали по-своему. Театр полгода был закрыт, что для нас практически катастрофа. Для врачей это были полгода отчаянной борьбы за жизни, борьбы со страшным вирусом, который еще не ушел. Мы благодарны за ваш титанический труд, за то, что вы рядом с нами. И хотим поделиться тем, что можем мы – пригласить в наш театр. У нас есть что показать! 1 сентября мы открылись с соблюдением всех правил Роспотребнадзора, сыграли премьеру оперы для драматических артистов «Антигона», а в конце сентября представим еще один премьерный спектакль – «Загадочное ночное убийство собаки». Приходите отдыхать в Театр-Театр», — отметил художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм.Главврачи пермских больниц признались, что не ожидали такого подарка и благодарны театру за возможность переключиться, выдохнуть после тяжелого периода борьбы с коронавирусной инфекцией.«На самом деле, это очень своевременный подарок. Вот уже пять месяцев, как идет активная борьба с коронавирусной инфекцией, и, к сожалению, пока не получается ее победить, а силы уже на исходе. Наш центр открылся 8 апреля и до сих пор функционирует в полном объеме: свободных мест нет, врачи работают практически без выходных, отпуска у всех были короткие. Доктора, медсестры – все очень устали, и поэтому выбраться в театр, зарядиться энергией, просто отвлечься и попасть на время в какой-то другой, иллюзорный мир – это очень здорово. Спасибо за поддержку, за эту радость, которую вы нам подарите!» — рассказала руководитель Covid-центра Пермской краевой клинической больницы Юлия Костарева.«Я бесконечно благодарна Театру-Театру за такой потрясающий подарок. Я уверена, что наши сотрудники, которые участвовали в оказании помощи больным с COVID-19, будут приятно удивлены, потому что ваши сертификаты – это и уважение, и любовь, и благодарность, которые задевают самые глубокие струны души. Спасибо вам большое, это очень приятно. Мы пережили тяжелый период. И ваша любовь, конечно, согреет наши сердца», — главный врач Городской больницы им. Гринберга Анастасия Крутень.