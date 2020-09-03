В туристическом центре «Губаха» завершается установка нового кресельного подъемника

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На территории туристического центра «Губаха» к началу горнолыжного сезона 2020/21 будет введена в эксплуатацию канатная дорога с 4-местными фиксированными креслами европейского производства компании Doppelmayr с пропускной способностью 1600 человек в час. Благодаря этому очереди будут сведены к минимуму даже в самые «пиковые» дни.По словам специалистов, для тех, кто только осваивает горнолыжный спорт, подъем на «креселке» значительно облегчит процесс обучения. Ее длина составит 1270 метров, она будет расположена параллельно «спаренному» подъемнику. Отметим, существующие подъемники будут функционировать в прежнем режиме.Напомним, краевые власти выделяют семь приоритетных направлений развития туризма в регионе. Три из них были представлены в ходе рабочего визита в Перми вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко – круизный, экологический и горнолыжный – и получили его высокую оценку.Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край обладает мощными ресурсами для дальнейшего развития горнолыжного туризма: «Потребности в этом виде отдыха в регионе высокие, спрос устойчивый. Всего на территории края располагается 21 горнолыжный курорт. Специализированная инфраструктура постепенно создается и расширяется. При этом актуальной остается задача переформатирования крупных горнолыжных курортов во всесезонные парки активностей».На сегодня работы по проекту в Губахе идут в соответствии с графиком. Детали и комплектующие кресельной канатной дороги были подготовлены еще зимой. Сейчас завершена установка 17 опор подъемника, заливка фундаментов и монтаж траверсов с балансирами. Проводится арматурная обвязка и заливка верхней станции, работы по обвязке нижней станции уже выполнены, производится устройство сигнального кабеля. Все бетонные работы завершатся до конца сентября. Начата подготовка к экспертизе промышленной безопасности проекта. Запуск и пуско-наладка кресельного подъемника пройдут в октябре-ноябре, ввод в эксплуатацию запланирован к началу горнолыжного сезона.Для реализации данного проекта была разработана проектная документация и проведены инженерные изыскания, подготовлена просека и геодезическая разметка. Документация получила положительное заключение в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».При поддержке краевой администрации и администрации Губахи были проведены работы по переустройству высоковольтной линии, установлена новая анкерная опора, заменены кабельные линии. До 1 ноября будет установлена защитная сетка в районе пересечения высоковольтной линии и подъемника для обеспечения требований безопасности. Кроме того, завершились работы по устройству верхней туристической тропы протяженностью 1,8 км.В новом сезоне улучшится и инфраструктура туристического центра «Губаха»: запланированы установка новых кафе «RedCup» в верхнем и нижнем кластере, открытие обновленного кафе «Монблан», ремонт административного здания, расширение помещения проката инвентаря, новый медкабинет. Входная группа административного здания будет оборудована пандусами, обновится гардероб лыж уличного формата, увеличится количество туалетных комнат, а также появится туалет для маломобильных граждан.На следующий год в рамках концессионного соглашения планируется завершить этап по увеличению коллективных средств размещения. Запланировано строительство комплекса из 14 глэмпингов – отдельных комфортабельных коттеджей на 65 мест на вершине горы. Кроме того, ожидается новое кафе «Хинкальная», комплекс бань и удобный прокат снегоходной техники. Внедрение новых бесконтактных способов оплаты через автокассу, сайт и мобильное приложение также позволит увеличить скорость обслуживания.По словам Ивана Малахова, директора туристического центра «Губаха», запуск кресельного подъемника позволит не только создать максимально комфортные условия для гостей, но и вывести курорт на федеральный уровень. «В прошлом сезоне центр посетило более 100 тыс. туристов, в том числе 30 тыс. из других регионов. В этом сезоне мы ожидаем рост числа посетителей и внедряем много нововведений. Запуск нового подъемника позволит активно функционировать туристическому центру, и даже в летний период привлекать туристов. В этом сезоне одним из направлений нашей работы стало развитие активного туризма в регионе: сплавов и экскурсий по уникальным природным местам. Так, гостям был предоставлен качественный и разнообразный отдых на территории Кизеловского угольного бассейна. Например, был разработан увлекательный детско-семейный маршрут сплава на SUP-бордах и катамаранах», – поделился Иван Малахов.Стоит отметить, что ввод в эксплуатацию осенью этого года обхода Чусового позволит существенно сократить время в пути и повысить транспортную доступность. При этом продолжит функционировать электричка «Горнолыжный экспресс».