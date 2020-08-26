Переезжающие из аварийки жители Прикамья смогут выбрать более комфортное жилье

13.01 Пятница, 4 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Жители Пермского края смогут самостоятельно выбрать жилье при расселении из аварийки. Теперь граждане смогут приобрести помещение меньшей площади, чем ранее занимаемое, но более комфортное по другим характеристикам, например, расположенное ближе к краевому центру, с новым ремонтом. Соответствующее постановление утверждено правительством Пермского края. Кроме того, внесенные изменения позволят гражданам приобретать частные дома с земельными участками и квартиры в блокированных жилых домах.

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что эта мера даст людям больше выбора при переезде из аварийного жилья. «Жители часто обращались ко мне в соцсетях с просьбой помочь в этом вопросе. Решение актуальное, потому что до 2025 года нам предстоит расселить еще порядка 30 тыс. жителей. Впереди много работы. Благодаря нацпроекту будем увеличивать темпы переселения жителей из аварийного фонда», – отметил Дмитрий Махонин.

Как пояснили в краевом минстрое, ранее на средства субсидии можно было приобрести только помещение равнозначное по площади или большей площади. Это было неудобно для тех, кто хотел переехать из отдаленного муниципалитета в территорию, расположенную ближе к Перми, где жилье стоит дороже, или переехать в более дорогой район своего муниципалитета. Теперь гражданам будет проще найти подходящее жилье для таких переездов.

Напомним, расселение аварийного жилья в Пермском крае с 2019 года ведется в рамках двух программ: национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы. Помимо предоставления субсидий, в крае действуют следующие механизмы расселения: предоставление равнозначного помещения взамен ранее занимаемого, выплата возмещения за изымаемое помещение.

С 2019 по 2025 год в Пермском крае будет расселено порядка 600 тыс. кв. метров жилья, в благоустроенные квартиры переедут 37 тыс. человек.

Напомним, во время видеоконференции с главой региона президент РФ Владимир Путин поручил Дмитрию Махонину держать вопрос расселения аварийного жилья на личном контроле.
© Вечерние ведомости
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