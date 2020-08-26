Переезжающие из аварийки жители Прикамья смогут выбрать более комфортное жилье

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Жители Пермского края смогут самостоятельно выбрать жилье при расселении из аварийки. Теперь граждане смогут приобрести помещение меньшей площади, чем ранее занимаемое, но более комфортное по другим характеристикам, например, расположенное ближе к краевому центру, с новым ремонтом. Соответствующее постановление утверждено правительством Пермского края. Кроме того, внесенные изменения позволят гражданам приобретать частные дома с земельными участками и квартиры в блокированных жилых домах.Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что эта мера даст людям больше выбора при переезде из аварийного жилья. «Жители часто обращались ко мне в соцсетях с просьбой помочь в этом вопросе. Решение актуальное, потому что до 2025 года нам предстоит расселить еще порядка 30 тыс. жителей. Впереди много работы. Благодаря нацпроекту будем увеличивать темпы переселения жителей из аварийного фонда», – отметил Дмитрий Махонин.Как пояснили в краевом минстрое, ранее на средства субсидии можно было приобрести только помещение равнозначное по площади или большей площади. Это было неудобно для тех, кто хотел переехать из отдаленного муниципалитета в территорию, расположенную ближе к Перми, где жилье стоит дороже, или переехать в более дорогой район своего муниципалитета. Теперь гражданам будет проще найти подходящее жилье для таких переездов.Напомним, расселение аварийного жилья в Пермском крае с 2019 года ведется в рамках двух программ: национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы. Помимо предоставления субсидий, в крае действуют следующие механизмы расселения: предоставление равнозначного помещения взамен ранее занимаемого, выплата возмещения за изымаемое помещение.С 2019 по 2025 год в Пермском крае будет расселено порядка 600 тыс. кв. метров жилья, в благоустроенные квартиры переедут 37 тыс. человек.Напомним, во время видеоконференции с главой региона президент РФ Владимир Путин поручил Дмитрию Махонину держать вопрос расселения аварийного жилья на личном контроле.