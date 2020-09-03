В Белой гостиной Пермской городской Думы открылась выставка, посвященная 75-летию Победы и окончанию Второй Мировой войны
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3 сентября в Белой гостиной Пермской городской Думы состоялось открытие выставки. Тема – 75-летие Победы в Великой Отечественной войны и День окончания Второй Мировой войны. С работами познакомились председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин и заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов.
В экспозиции представлены работы учащихся МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района и выпускников ГБПОУ «Художественное училище (техникум)». Картины отражают взгляды современного поколения на события прошлых лет. Используя различные художественные техники, авторы показывают не только свои умения, но и подчеркивают душевную связь между героями произведений и зрителями. Графические картины напоминают черно-белые снимки времен войны и документальную хронику, а реалистичная живопись создает эффект присутствия.
Центральной работой является полотно преподавателя по живописи, рисунку и композиции МАУ ДО ДХШ имени Е.Н. Широкова, выпускника УФРАЖВИЗ Ильи Глазунова Алексея Усатова «Уральский Добровольческий танковый корпус в Праге 1945 года». Мягкие тона и естественный свет вызывают у зрителя ощущения умиротворения и спокойствия – война закончилась, наступил мир.
«Знать героическое прошлое страны и гордиться подвигом наших дедов и прадедов — нравственный долг каждого россиянина. Несмотря на то, что с каждым годом время всё больше отдаляет нас от событий тех лет, память о них никогда не померкнет, и это видно по составу выставки», – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
«Все работы очень интересные, особенно меня поразили работы в графике. Ощущение, что это не картины, а фотографии – настолько высоко мастерство автора. Не устаю поражаться таланту пермских художников», – прокомментировал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин обратил внимание на масляную живопись: «Очень люблю живопись и всегда с удовольствием посещаю различные выставки. Особенно падает взгляд на мрачную «пару» – работы Ольги Меховец «Женщины войны». Здесь чувствуется атмосфера войны, страха и голода. В тоже время картина Алексея Усатова – самая большая в экспозиции – вызывает радость, от неё спокойно на душе, ведь война закончилась. Работы очень сильные! Хочется выразить благодарность педагогам за такие мощные, не побоюсь этого слова, работы и за таких талантливых ребят».
В связи с ограничением доступа к экспозиции для всех поклонников изобразительного искусства на сайте Пермской городской Думы создана виртуальная выставка.
В экспозиции представлены работы учащихся МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района и выпускников ГБПОУ «Художественное училище (техникум)». Картины отражают взгляды современного поколения на события прошлых лет. Используя различные художественные техники, авторы показывают не только свои умения, но и подчеркивают душевную связь между героями произведений и зрителями. Графические картины напоминают черно-белые снимки времен войны и документальную хронику, а реалистичная живопись создает эффект присутствия.
Центральной работой является полотно преподавателя по живописи, рисунку и композиции МАУ ДО ДХШ имени Е.Н. Широкова, выпускника УФРАЖВИЗ Ильи Глазунова Алексея Усатова «Уральский Добровольческий танковый корпус в Праге 1945 года». Мягкие тона и естественный свет вызывают у зрителя ощущения умиротворения и спокойствия – война закончилась, наступил мир.
«Знать героическое прошлое страны и гордиться подвигом наших дедов и прадедов — нравственный долг каждого россиянина. Несмотря на то, что с каждым годом время всё больше отдаляет нас от событий тех лет, память о них никогда не померкнет, и это видно по составу выставки», – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
«Все работы очень интересные, особенно меня поразили работы в графике. Ощущение, что это не картины, а фотографии – настолько высоко мастерство автора. Не устаю поражаться таланту пермских художников», – прокомментировал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.
Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин обратил внимание на масляную живопись: «Очень люблю живопись и всегда с удовольствием посещаю различные выставки. Особенно падает взгляд на мрачную «пару» – работы Ольги Меховец «Женщины войны». Здесь чувствуется атмосфера войны, страха и голода. В тоже время картина Алексея Усатова – самая большая в экспозиции – вызывает радость, от неё спокойно на душе, ведь война закончилась. Работы очень сильные! Хочется выразить благодарность педагогам за такие мощные, не побоюсь этого слова, работы и за таких талантливых ребят».
В связи с ограничением доступа к экспозиции для всех поклонников изобразительного искусства на сайте Пермской городской Думы создана виртуальная выставка.
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