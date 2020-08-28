Седьмой городской открытый форум «Пермь – Восток» будет посвящен Японии

18.36 Четверг, 3 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Участники организационного комитета открытого городского форума «Пермь – Восток» утвердили программу и дату проведения форума. Председатель комитета депутат Пермской городской Думы Юрий Уткин отметил, что мероприятие пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и указом губернатора Пермского края: «Мы подготовились и к работе в режиме онлайн, но будем надеяться на офлайн».

Форум «Пермь - Восток» планируется провести 22 октября в гостинице «Урал» (ул. Ленина, 58). В рамках форума пройдут круглые столы по партнерским отношениям между Россией и Японией, взаимосвязи культур, особенностях развития японских видов спорта в Перми, а также по специфике делового взаимодействия с японскими партнерами. Участники также смогут посетить открытые уроки по японскому языку, каллиграфии и живописи суми-э, искусству кимоно, оригами и принять участие в Чайной церемонии.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

Напомним, что форум проводится в Перми ежегодно с целью комплексного знакомства пермяков и гостей города, представителей организаций и компаний с разнообразными аспектами жизни стран Востока, понимания возможностей и основных форм развития связей с «восточными соседями». Организаторами являются администрация города Перми, Пермская городская Дума, МАОУ «Гимназия №2» города Перми.
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