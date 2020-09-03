Благодаря федеральной поддержке будет благоустроена набережная в Чайковском

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Проект «О, берег» Чайковского городского округа стал победителем конкурса Минстроя РФ по благоустройству малых городов и исторических поселений. Федеральная конкурсная комиссия под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина выбрала 160 проектов-победителей из 301 заявки, поступивших от 76 субъектов.Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что данный проект – пример эффективной совместной работы органов местного самоуправления и краевого правительства: «Одно из знаковых мест города в ближайшие годы полностью преобразится. Будет благоустроен Северный пляж, пешеходный променад, появятся амфитеатр, игровая и спортивная зоны, пешеходный мост между гостиницей «Чайка» и Южным пляжем».Проектом предусматривается строительство нескольких зон отдыха на набережной реки Сайгатки площадью 40 тыс. кв. метров.Преображение набережной будет начинаться с Северного пляжа. Там установят шезлонги и павильоны, оборудуют спортивные и детские площадки, вышку спасателей и причал для лодок. С территории пляжа по пешеходному променаду с беговой и велодорожкой можно будет перейти в зону амфитеатра с открытой сценой. За ней будет оборудован детский игровой комплекс. А возле гостиницы «Чайка» развернется спортивная зона с площадками для пляжного волейбола, баскетбола, пинг-понга, скейта, воркаута, фитнеса с уличными тренажерами. Здесь также планируется установить арт-объект. Для соединения двух частей набережной на участке от гостиницы «Чайка» до Южного пляжа будет построен пешеходный мост. Сейчас место его установки закрыто для посещения из-за высокого риска провала грунта.Общая стоимость проекта, включая федеральную поддержку, составляет более 180 млн руб.Напомним, на конкурс от региона были направлены проекты «Технический поселок» (Краснокамск), «Усолье. Регенерация культуры» (Березники), «Шаховская набережная» (Лысьва), «О, берег» (Чайковский).Победителями конкурса Минстроя России «Исторические поселения и малые города» прошлых лет стали проект Чусового «Чусовские атланты», а также проекты Соликамска «Соляная верста» и Губахи «Солнечная мечта». Общий объем федеральных средств, полученных Пермским краем в рамках конкурса, составляет 235 млн руб. На сегодняшний день в Чусовом активно ведется реализация проекта, все работы должны быть завершены до конца года. В Губахе и Соликамске ведется разработка проектно-сметной документации.Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».За первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального бюджета выделено 15 млрд руб.Оценка проектов включает пять ключевых равнозначных критериев: жюри оценивает качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель – степень и разнообразие форм участия граждан.