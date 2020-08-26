Получить цифровую карту жители Прикамья смогут через «Управляем вместе»

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Запуск пилотного проекта запланирован в ноябре этого года.Портал «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/ станет единым окном для получения QR-кода – виртуальной карты с персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе. Цифровая карта жителя Пермского края предусматривает многофункциональное использование сервисов из разных отраслей – транспортной, образовательной, социальной, коммерческой и других – оформленных в единое цифровое решение.Для создания виртуальной карты жителям Прикамья необходимо зарегистрироваться на портале «Управляем вместе» через профиль Госуслуг. У зарегистрированных ранее пользователей в личном кабинете появится информация о согласии на генерацию QR-кода при объявлении пилотного запуска проекта.По информации министерства информационного развития и связи Пермского края, прототип и функционал цифровой карты будет представлен до конца года, а полнофункциональный запуск проекта – реализован весной 2021 года.Напомним, в конце августа глава региона Дмитрий Махонин поручил министерству информационного развития и связи Пермского края разработать информационную систему для создания электронного социального проекта.Цифровая карта будет интегрирована с существующими приложениями и сервисами, действующими на территории Пермского края, в том числе может использоваться как льготный идентификатор пользователя, а также предоставит право на получение скидок при оплате товаров и услуг в организациях-партнерах дисконтной программы. Например, сейчас ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, аптеками, АЗС.Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, цифровая карта жителя позволит удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов. При этом Дмитрий Махонин поручил создать виртуальную карту, которую можно будет хранить на мобильном устройстве, а пластиковый аналог – на базе банковской карты как дополнительную реализацию в качестве привычного средства.