Среди заболевших коронавирусом в Прикамье лишь 4 человека младше 45 лет

13.41 Четверг, 3 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Самому молодому инфицированному за последние сутки 18 лет.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8042. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 2 сентября – 1,0).

Из 59 новых инфицированных – 26 мужчин, 33 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 4 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обозначил, что тенденция по снижению заболеваемости в Прикамье продолжается. Средненедельный показатель снизился на 5%.

При этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди старшего поколения – от 50 лет. За весь период распространения коронавируса заболело 33% жителей трудоспособного возраста (30-49 лет), 29% – жители 50-64 лет, 24% – старше 65 лет.

Напомним, в Пермском крае продолжают действовать ограничения для массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей (закрытые помещения). При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риска на период пандемии COVID-19.
© Вечерние ведомости
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале продолжает расти
27 августа 2020
Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области вновь увеличивается
26 августа 2020
Больше половины новых заражённых коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
27 августа 2020
Коэффициент распространения COVID-19 на Среднем Урале держится ниже единицы
30 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Пермский детский сад «Академика» стал лучшим среди социальных объектов

Эксперты строительной отрасли высоко оценили работу застройщика ГК «КОРТРОС»
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:01 Благодаря федеральной поддержке будет благоустроена набережная в Чайковском
14:53 Получить цифровую карту жители Прикамья смогут через «Управляем вместе»
13:59 Пермь примет фестиваль «Театральная Россия»
13:41 Среди заболевших коронавирусом в Прикамье лишь 4 человека младше 45 лет
13:37 Благодаря нацпроекту «Культура» на поддержку 10 творческих коллективов Прикамья направлен 1 миллион рублей
12:54 Энергетики «Россети Урал» динамично улучшают показатели надежности электроснабжения жителей Пермского края
12:47 В Прикамье зафиксировано 59 случаев коронавируса
12:34 В Перми долги управляющих компаний взыскивают через расчетно-кассовые центры
11:28 Минтербезопасности Пермского края напоминает: о пропаже грибника нужно сообщать сразу
11:13 В дни проведения Пермского марафона изменится движение общественного транспорта
11:08 Пермские школьники могут принять участие в цифровом фестивале профессий
11:01 Дмитрий Махонин призвал жителей Пермского края поставить прививки от гриппа
18:51 Пожилых прикамцев призывают соблюдать режим самоизоляции
18:42 COVID-19 выявлен у жителей 15 территорий Прикамья
18:33 Оперштаб: Пермский планетарий возобновляет работу
18:28 В Прикамье провели свыше 450 тысяч тестов на COVID-19
18:06 В школах Перми усилены меры безопасности
17:58 По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован еще один участок Восточного обхода
17:44 Во время Пермского марафона в центре города будет закрыто движение транспорта
17:27 К 300-летию Перми во всем городе может появиться «умное освещение»
17:21 «Горьковка» открывает выставку «Гроза двенадцатого года»
Все новости
16:06 Российские военные корабли направились на помощь танкеру в Индийском океане
15:49 Лукашенко в Минске встретился с Мишустиным
15:45 Минфин опроверг информацию о введении налога с продажи вещей на сайтах объявлений
15:36 Актер Михаил Ефремов признал в суде свою вину в смертельном ДТП
15:32 Индийские власти запретили более ста разработанных в Китае приложений
15:23 РФ возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
15:20 Лукашенко назначил новых глав Совета безопасности и КГБ Белоруссии
12:40 В России выявили 4995 новых случаев коронавируса
12:09 Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
11:46 Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
11:30 В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
10:52 Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
10:27 В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
09:55 Трамп собирается лишить финансирования города, участвовавшие в беспорядках
09:37 Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
16:20 Народного артиста РФ Бориса Клюева похоронят на Троекуровском кладбище
16:05 Шихан Куштау в Башкирии получил статус особо охраняемой природной территории
15:55 Песков подтвердил, что Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
15:46 Netflix ведет работу над полной локализацией сервиса в России
15:38 Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест Ивану Сафронову
13:36 Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
Новости России и мира
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
19:12
2/09
 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
12:45
2/09
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33
1/09
 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:42
1/09
 В России COVID-19 обнаружен у миллиона человек
12:38
1/09
 В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
23:57
31/08
 В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
14:39
31/08
 Актер Михаил Ефремов обратился к суду с «последним желанием»
09:35
31/08
 Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
13:04
30/08
 В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
12:48
30/08
 Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08
 Женская акция солидарности проходит в Минске
12:49
29/08
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
10:44
29/08
 В Хабаровске прошел 50-й митинг в поддержку Фургала
12:38
28/08
 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33
28/08
 Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26
27/08
 Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:52
27/08
 В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
13:09
27/08
 Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
12:40
27/08
 В Свердловской области выявили ещё 119 случаев коронавируса
16:18
26/08
 Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
Все новости