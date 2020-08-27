Среди заболевших коронавирусом в Прикамье лишь 4 человека младше 45 лет

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Самому молодому инфицированному за последние сутки 18 лет.Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 59 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8042. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 2 сентября – 1,0).Из 59 новых инфицированных – 26 мужчин, 33 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 4 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обозначил, что тенденция по снижению заболеваемости в Прикамье продолжается. Средненедельный показатель снизился на 5%.При этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди старшего поколения – от 50 лет. За весь период распространения коронавируса заболело 33% жителей трудоспособного возраста (30-49 лет), 29% – жители 50-64 лет, 24% – старше 65 лет.Напомним, в Пермском крае продолжают действовать ограничения для массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей (закрытые помещения). При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риска на период пандемии COVID-19.