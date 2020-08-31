Благодаря нацпроекту «Культура» на поддержку 10 творческих коллективов Прикамья направлен 1 миллион рублей

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В ходе заседания краевого правительства 2 сентября обсудили программы поддержки творчества людей предпенсионного и пенсионного возраста в работе культурно-досуговых учреждений Пермского края.«Мы видим, что пожилые люди с радостью участвуют в мероприятиях. В Пермском крае более 220 клубных формирований, в которых участвуют 11,5 тыс. человек старше 55 лет. Наша задача – увеличить число пожилых, вовлеченных в различные активности. Важно выстроить информирование жителей о том, где и как они могут к ним присоединиться. С 1 сентября для этих целей на портале «Управляем вместе» запущен «Социальный навигатор». На ресурсе в режиме «единого окна» будет размещена информация о досуге и творческих коллективах для старшего поколения», – отметил врио губернатора региона Дмитрий Махонин.В структуре работы культурно-досуговых учреждений Пермского края работа с людьми старшего поколения занимает важное место. Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, это направление не только решает задачи социальной адаптации людей предпенсионного и пенсионного возраста. На сегодня в творческих формированиях занято 1,6% от всех жителей старше 55 лет. По словам Вячеслава Торчинского, в Прикамье есть потенциал увеличить это число до 7%.Работа с людьми «серебряного» возраста ведется через мероприятия и участие в клубных формированиях. Так, в течение года совместно с Пермским домом народного творчества «Губерния» проводятся крупные краевые мероприятия: краевой конкурс хоров ветеранов «Патриоты края – патриоты России», открытый фестиваль творчества ветеранов «Ровесники времени» (многожанровый), «Битва хоров» с участием любительских ветеранских коллективов из муниципальных образований Пермского края, культурная программа краевого форума «Старшее поколение» и другие.С 2019 года в Пермском крае возобновлена ежегодная процедура присвоения почетного звания «Народный коллектив» – нематериальная поддержка и продвижение лучших образцов самодеятельности. Этого почетного звания удостоено уже более 50 коллективов. В 2020 году звание «Народный» получили 35 коллективов, в числе которых хор ветеранов «Фронтовичка», духовой оркестр ГО Город Пермь, фольклорный ансамбль «Лымдорчача» (Кочевский МО), ансамбль песни и танца им. А.Шаклеина (Чайковский ГО), народный хор ветеранов «Ветеран» (Чайковский ГО), хор ветеранов «Рябинушка» (Юсьвинский МО) и другие.В 2020 году в Пермском крае в рамках национального проекта «Культура» (утвержден президентом РФ Владимиром Путиным) стартовал региональный проект «Творческие люди». Возможность материальной и методической поддержки деятельности клубных формирований получили 10 творческих коллективов Прикамья, в числе которых и коллективы ветеранов, людей старшего возраста. Среди них: Народный хор «Русская песня» (Дворец культуры «Искра»), Народный фольклорно-этнографический ансамбль «Родные напевы» (Сивинский районный центр культуры и досуга), Народный фольклорный коллектив «Мича асыв» («Кочевский ЦРК») и другие. Коллективы-победители получили финансовую поддержку в общей сумме 1 млн руб., свои денежные премии они направят на пошив костюмов и участие в фестивалях.По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил краевому минкульту проработать вопрос проведения краевого фестиваля хоров, участниками которых являются люди старшего поколения.