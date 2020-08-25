Энергетики «Россети Урал» динамично улучшают показатели надежности электроснабжения жителей Пермского края

12.54 Четверг, 3 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В течение пяти лет – с 2015 по 2019 год – специалисты филиала «Россети Урал» – «Пермэнерго» снизили удельную аварийность в электросетевом комплексе Пермского края более чем на 47 %.

Достигнутые показатели надежности стали возможными благодаря качественной реализации ремонтной программы, общий объем которой за пять лет составил почти 3,6 миллиарда рублей, выполнению адресных мероприятий по повышению качества электроснабжения Пермского края.

В частности, за период с 2015 по 2019 годы энергетики отремонтировали более 160 подстанций, почти 17,5 тысячи километров воздушных линий разного класса напряжения, произвели замену порядка 29 тысяч опор ЛЭП, выполнили расчистку трасс ВЛ на площади почти 26 тысяч гектаров.

Ремонтная программа 2020 года предусмотрена в объеме порядка 750 миллионов рублей. Ее исполнение идет в соответствии с утвержденным графиком.

Снижение количества отключений в электрических сетях филиала «Пермэнерго» сопровождается сокращением времени ликвидации технологических нарушений.

За пять лет средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей сократилась почти на 60 % - с 2 часов 58 минут до 1 часа 22 минут. Сокращать время восстановления электроснабжения филиала «Пермэнерго» удается благодаря применению современных устройств автоматического ввода резерва, внедрению систем телемеханики, цифровых технологий, улучшению схемы оперативно-технологического управления, отработке действий мобильных бригад, использованию высокопроизводительной спецтехники.

Отметим, что в первой половине 2020 года компания «Россети» сократила количество технологических нарушений в сетях всех классов напряжения, в том числе на 5,5 % - на объектах 110 кВ и выше.

Даже в сложных метеоусловиях электроснабжение потребителей энергетиками ПАО «Россети» восстанавливалось в среднем на 8,1 % быстрее, чем в сопоставимом периоде 2019 года.
© Вечерние ведомости
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