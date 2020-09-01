Минтербезопасности Пермского края напоминает: о пропаже грибника нужно сообщать сразу

11.28 Четверг, 3 сентября 2020
Пермский край: новости дня
О пропавшем в лесу человеке необходимо сообщить в первые сутки – это повышает вероятность найти его живым, отмечают в краевом министерстве территориальной безопасности.

Если в лесу потерялся грибник, незамедлительно сообщайте по этим номерам:

+ 7 (342) 204 49 04 - круглосуточный телефон диспетчера поискового отряда им. Ирины Бухановой;
+ 7 (342) 267 82 59 - диспетчер Пермской краевой службы спасения;
112 - Единая дежурная диспетчерская служба.

Важно: сообщать о пропаже человека в лесу нужно параллельно со звонком в полицию (102). Не ждите трое суток, это может усложнить поисково-спасательные работы с привлечением профессиональных спасателей, подготовленных волонтеров, местных жителей, лесников и охотников.

Сегодня, 3 сентября, около часа ночи в Краснокамском лесу волонтеры нашли живым 77-летнего грибника. К 4 утра его доставили домой. Мужчина ушел за грибами еще 31 августа, однако заявка к волонтерам поступила только 1 сентября. Сутки были потеряны, говорят волонтеры. Была вероятность, что мужчина мог замерзнуть, травмироваться и т.д. Установлено, что мобильным телефоном дедушка не пользуется, а с собой он не взял никаких лекарств. Сейчас Владимир Васильевич чувствует себя удовлетворительно.

Другой пример: 25 августа в Чусовском городском округе в лесу волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой обнаружили 82-летнего старика, вынесли его на руках и передали врачам. Мужчина также ушел в лес один, не имея средств связи.

Сейчас во все экстренные службы поступает огромное количество сообщений о пропаже родных в лесу. 5 сообщений поступило за последние сутки только к волонтерам. Отряды делятся и отправляются на поиски сразу по всем заявкам.

Главное, отмечают поисковики, - вовремя сообщить - в первые сутки, иначе вероятность найти человека живым существенно снижается.

Ссылка на группу поискового отряда ВКонтакте.
© Вечерние ведомости
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