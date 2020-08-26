В дни проведения Пермского марафона изменится движение общественного транспорта

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5 и 6 сентября в центре города будет перекрыто движение транспорта, изменится и работа городских маршрутов. Автомобилистам и пассажирам рекомендуется быть внимательными.Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, движение ограничивается для обеспечения безопасности на время подготовки и проведения Пермского марафона.С учетом ограничения движения всех видов транспорта по улице Ленина 5 сентября с 12:00 до 15:00 движение автобусных маршрутов будет организовано в объезд по следующим улицам:– Автобусные маршруты №35 и №46 будут следовать по улицам Ленина, Борчанинова, Петропавловской и Попова без заезда к остановочному пункту «Пермский академический Театр-Театр»;– Автобусные маршруты №2, №6, №10, №14, №49, №50 и №68 будут следовать по улицам Ленина, Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении по улице Луначарского), Крисанова и Ленина;– Автобусный маршрут №67 будет следовать по улицам Борчанинова, Екатерининской (в обратном направлении по улице Луначарского), Крисанова и Ленина.С учетом ограничения движения всех видов транспорта по центральным улицам города с 05:00 до 17:00 6 сентября движение автобусных и трамвайных маршрутов будет организовано в объезд по следующим улицам:– Автобусные маршруты №6, №7, №15, №20, №33, №35, №41, №46, №49, №53, №60, 3т, 7т и 10т, следующие от Коммунального моста, будут перенаправлены в объезд по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова;– Автобусные маршруты №10, №14, №50, №67, №68, следующие от станции «Пермь-2», будут перенаправлены в объезд по улицам Крисанова, Луначарского (в обратном направлении по улице Екатерининской), Борчанинова, Пушкина (либо напрямую по улице Луначарского (в обратном направлении по улице Екатерининской) и Комсомольскому проспекту;– Автобусные маршруты №30, №36, №42, №55, №67 и №77, следующие от Центрального рынка, будут перенаправлены в объезд по улицам Пушкина, Революции и Комсомольскому проспекту;– Автобусные маршруты №30, №68 и №77, следующие в направлении Северной Дамбы, от улицы Революции будут следовать по улицам 25 Октября, Пушкина, Островского;– Автобусный маршрут №2 до 17:00 обслуживаться не будет. От станции «Пермь-1» будет организована работа автобусного шаттла до остановочного пункта «улица Максима Горького», который будет следовать по улицам 25 Октября, Петропавловской, Клименко, Пермской, Островского и Екатерининской. Оплата проезда осуществляется согласно установленным тарифам;– Автобусный маршрут №19 до 17:00 от микрорайона Липовая гора будет следовать до Центрального рынка;– Автобусный маршрут №3 до 17:00 будет следовать по укороченному маршруту «микрорайон Нагорный – Автовокзал»;– Автобусный маршрут №51 до 17:00 от микрорайона Владимирский будет следовать до Октябрьской площади;– Автобусный маршрут №32 от микрорайона Васильевка будет укорочен до остановки «улица Максима Горького».– Трамвайные маршруты в период закрытия движения будут осуществлять перевозки пассажиров, не заезжая в центр города:– Трамвай №4 будет следовать по маршруту «микрорайон Висим – Разгуляй». Трамвай №7 будет организован сообщением «ОАО «Вагоноремонтный завод» – Разгуляй»;– Трамвай №5 будет следовать по маршруту «ОАО «Велта» – станция Бахаревка;– Маршрут трамвая №11 будет разделен на две части и осуществлять перевозки по маршрутам «Стахановское кольцо – станция «Осенцы» и «микрорайон Висим – Разгуляй».– Трамваи №6 и №8 обслуживаться не будут.На период ограничения движения транспортных средств пассажирам общественного транспорта необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути.