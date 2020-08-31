Пермские школьники могут принять участие в цифровом фестивале профессий

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В среду, 2 сентября, в Пермском крае начала работу цифровая платформа по подбору профессии. Проект создан специально для финала национального чемпионата Ворлдскиллс Россия.Благодаря такому формату школьник из любой точки края сможет поучаствовать в финале чемпионата и в профориентационных мероприятиях проекта «Билет в будущее» с помощью мобильной версии сайта с любого телефона.«Это уникальная возможность для каждого подростка – посмотреть трансляции соревнований, работы настоящих профессионалов и задуматься о собственном профессиональном выборе. На чемпионате соревнуются юниоры, которые уже достигли высокого уровня мастерства – возможно, кто-то из зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навыки с помощью проекта «Билет в будущее» и будет представлять свой регион на следующем финале», – рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Евгения Кожевникова.Для записи на мероприятия цифрового фестиваля профессий нужно зайти на сайт http://wsr.online и выбрать вкладку «Активности для школьников». На фестивале будут представлены онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства.Любой желающий сможет принять участие в виртуальной экскурсии и попробовать свои силы в компетенциях с помощью современных онлайн-активностей – использования игровых симуляторов и интерактивных заданий от наставников.Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин отмечал, что в сфере образования, в том числе и дополнительного, не должно быть территориального неравенства: «Все дети должны получать качественное образование. Это позволит ребятам «прокачать» свои навыки и повысить конкурентоспособность на рынке труда».Площадками для уроков профессионального мастерства станут краевые школы. Ребят распределят по компетенциям и возрастам. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. Если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут пообщаться со школьниками лично.Каждый участник цифрового фестиваля профессий сможет попробовать себя в четырех активностях. Пройти профориентационные мероприятия можно только на одном ресурсе – либо на платформе проекта «Билет в будущее», либо в формате фестиваля (на WSR онлайн).Фестиваль профессий проходит в рамках «Билета в будущего», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.