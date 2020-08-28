По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован еще один участок Восточного обхода

17.58 Среда, 2 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Состоялась приемка еще одного участка Восточного обхода. Его отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Речь идет об участке от Садовой развязки до отворота на Лядовский тракт в сторону Троицы. Ремонт здесь проводили по двум полосам, по двум другим работы были выполнены еще в прошлом году. Подрядчиком на объекте выступило ООО «СК Магистраль». Стоимость контракта составила 38 млн рублей. Работы завершились раньше срока на месяц.

Асфальт на участке был изношенным, колея местами глубже 3 см. Важной задачей для подрядчика было ликвидировать колейность, поэтому сначала асфальт на данном участке Восточного обхода сфрезеровали, затем уложили выравнивающий слой и только потом - основной. Асфальтобетон уложили по новому ГОСТу - ЩМА-16. Эта смесь устойчива к образованию колеи и продлевает срок службы дорожного полотна. Протяженность нового асфальта составила 5,5 км.

Также на участке обустроили съезды с твёрдым покрытием, установили отсутствующие дорожные знаки, ликвидировали ямы, нанесли дорожную разметку. Приемка прошла с участием представителей министерства транспорта Пермского края, «Управления автомобильных дорог и транспорта», ФКУ Упрдор «Прикамье», ГИБДД, а также краевой Общественной палаты. Замечание у проверяющих было лишь одно - заделать места выборки проб. Этот недочет подрядчик устранит в ближайшее время.

«Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» важен для нашего региона с точки зрения развития агломерации Перми. Сегодня в агломерацию входит четыре территории: Пермь, Пермский район, Краснокамск и Добрянка. Благодаря нацпроекту ежегодно на развитие дорог в этих территориях мы получаем 1 млрд рублей из федерального бюджета и на условиях софинансирования закладываем ещё 1 млрд рублей из регионального бюджета. Этих денег достаточно, чтобы привести в порядок дороги не только регионального, но и муниципального значения», - отметил председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Виктор Плюснин.

Стоит отметить, что недавно именно Восточный обход стал ключевой точкой рабочей поездки полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее здесь прошла приемка реконструированного участка 5,7 км от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ. Как подчеркнул Дмитрий Махонин, реконструкция, проведенная благодаря нацпроекту, повысила пропускную способность и безопасность на самой длинной улице страны. Протяженность Восточного обхода – 30 км.

В этом году по нацпроекту «БКАД» будет отремонтировано, построено и реконструировано 55 дорожных объектов. 20 из них приведут в порядок за счет экономии средств с проведения конкурсных процедур. Дороги обновят в четырех муниципалитетах: г. Перми, Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах. На сегодняшний день сдано в эксплуатацию уже 16 объектов. Работы на оставшихся завершены уже на 80%.
© Вечерние ведомости
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