Во время Пермского марафона в центре города будет закрыто движение транспорта
Пермский край: новости дня
Пермский марафон пройдет 5 и 6 сентября. Движение транспорта будет ограничено для обеспечения безопасности на время подготовки и проведения большого спортивного события.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, 5 сентября с 12:00 до 15:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 00:00 5 сентября до 19:00 6 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
6 сентября с 05:00 до 17:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:
– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
– Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;
– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы 25 Октября;
– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
– нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
– четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;
– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.
С 12:00 4 сентября до 19:00 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 23:00 4 сентября до 17:00 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по следующим улицам:
– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
– Окулова от улицы Осинской до улицы Попова;
– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;
– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
– нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
– четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;
– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
На период ограничения движения транспортных средств пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути. Также будут изменены некоторые маршруты следования общественного транспорта.
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, 5 сентября с 12:00 до 15:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 00:00 5 сентября до 19:00 6 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
6 сентября с 05:00 до 17:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:
– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
– Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;
– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы 25 Октября;
– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
– нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
– четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;
– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.
С 12:00 4 сентября до 19:00 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.
С 23:00 4 сентября до 17:00 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по следующим улицам:
– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;
– Окулова от улицы Осинской до улицы Попова;
– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;
– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;
– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;
– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;
– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;
– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;
– нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;
– четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;
– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;
– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;
– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;
– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;
– Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.
На период ограничения движения транспортных средств пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути. Также будут изменены некоторые маршруты следования общественного транспорта.
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