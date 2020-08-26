Во время Пермского марафона в центре города будет закрыто движение транспорта

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Пермский марафон пройдет 5 и 6 сентября. Движение транспорта будет ограничено для обеспечения безопасности на время подготовки и проведения большого спортивного события.Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, 5 сентября с 12:00 до 15:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.С 00:00 5 сентября до 19:00 6 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.6 сентября с 05:00 до 17:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по следующим улицам:– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;– Окулова от Соборной площади до улицы Попова;– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;– Пушкина от улицы Газеты Звезда до улицы 25 Октября;– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;– нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;– четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицы Екатерининской;– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;– Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.Доступ для граждан, проживающих и работающих в зданиях, расположенных в зоне ограничения движения, на это время будет обеспечен. Открытие движения по дорогам будет происходить постепенно по мере прохождения последнего участника марафона.С 12:00 4 сентября до 19:00 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улице Ленина от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.С 23:00 4 сентября до 17:00 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по следующим улицам:– Ленина от улицы Клименко до улицы Борчанинова;– Окулова от улицы Осинской до улицы Попова;– Монастырской от улицы 25 Октября до улицы Осинской;– Петропавловской от Комсомольского проспекта до улицы Попова;– Пермской от улицы 25 Октября до улицы Крисанова;– Екатерининской от улицы 25 Октября до улицы Сибирской;– Луначарского от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;– Краснова от улицы Газеты Звезда до улицы Сибирской;– Борчанинова от улицы Екатерининской до улицы Петропавловской;– нечетная сторона улицы Попова от улицы Монастырской до улицы Екатерининской;– четная сторона улицы Попова от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– Осинской от улицы Окулова до улицы Монастырской;– Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Екатерининской;– Комсомольскому проспекту от улицы Ленина до улицы Екатерининской;– Газеты Звезда от улицы Ленина до улицы Екатерининской;– Сибирской от улицы Монастырской до улицы Революции;– 25 Октября от улицы Ленина до улицы Пермской;– Максима Горького от улицы Ленина до улицы Пермской;– Николая Островского от улицы Ленина до улицы Пермской.На период ограничения движения транспортных средств пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути. Также будут изменены некоторые маршруты следования общественного транспорта.