Все дошкольные учреждения Перми возобновили работу в полном объеме

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89 детских садов города завершили работу в режиме дежурных групп. С 1 сентября они возобновили работу в полном объеме с соблюдением всех санитарных норм.Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в первый день работы дошкольные учреждения города приняли 36 290 ребят. Прием детей осуществляется со строгим соблюдением санитарных норм.Напомним, родители сами могут принимать решение, отвести ли ребенка в садик или оставить дома. В случае непосещения ребенком дошкольного учреждения место за ним будет сохраняться. Для возобновления посещения дошкольного учреждения ребенку необходимо представить справку от педиатра. Если ребенок только получил место в детском саду и впервые начинает посещение, то необходимо медицинское заключение.– В настоящее время все наши дошкольные учреждения возобновили работу в полном объеме с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Дети обязательно проходят утренний медицинский фильтр и термометрию. Медицинские работники внимательно следят за состоянием воспитанников. Хочется отметить также, что за летний период все наши учреждения подготовились к новому учебному году, создав комфортную и безопасную среду для ребят, – отмечает начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации Перми Ольга Ершова.Специалисты департамента обращают внимание на необходимость более внимательного отношения родителей к состоянию здоровья детей. При появлении у ребенка признаков ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться к участковому педиатру.