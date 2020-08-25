Все дошкольные учреждения Перми возобновили работу в полном объеме

17.12 Среда, 2 сентября 2020
Пермский край: новости дня
89 детских садов города завершили работу в режиме дежурных групп. С 1 сентября они возобновили работу в полном объеме с соблюдением всех санитарных норм.

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, в первый день работы дошкольные учреждения города приняли 36 290 ребят. Прием детей осуществляется со строгим соблюдением санитарных норм.

Напомним, родители сами могут принимать решение, отвести ли ребенка в садик или оставить дома. В случае непосещения ребенком дошкольного учреждения место за ним будет сохраняться. Для возобновления посещения дошкольного учреждения ребенку необходимо представить справку от педиатра. Если ребенок только получил место в детском саду и впервые начинает посещение, то необходимо медицинское заключение.

– В настоящее время все наши дошкольные учреждения возобновили работу в полном объеме с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Дети обязательно проходят утренний медицинский фильтр и термометрию. Медицинские работники внимательно следят за состоянием воспитанников. Хочется отметить также, что за летний период все наши учреждения подготовились к новому учебному году, создав комфортную и безопасную среду для ребят, – отмечает начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации Перми Ольга Ершова.

Специалисты департамента обращают внимание на необходимость более внимательного отношения родителей к состоянию здоровья детей. При появлении у ребенка признаков ОРВИ необходимо незамедлительно обращаться к участковому педиатру.
© Вечерние ведомости
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