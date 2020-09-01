Участники пилотного проекта по раздельному сбору мусора в Прикамье будут платить за вывоз меньше на 5%

14.40 Среда, 2 сентября 2020
Пермский край: новости дня
По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина, участники пилотного проекта раздельного сбора отходов будут платить за вывоз ТКО на 5% меньше в период реализации проекта.

«Мы должны развивать раздельный сбор. Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году 68,4% жителей Пермского края должны собирать мусор раздельно, а к 2028-му необходимо выйти на показатель в 100% населения. Для того чтобы достичь этих показателей и увеличить долю перерабатываемого мусора, нужно заинтересовать пермяков. Необходимо проработать вопрос дальнейшего расширения раздельного сбора и последующего увеличения скидки для жителей», – отметил глава региона.

С учетом введенной региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго» скидки жители будут платить 76,09 руб. за одного проживающего (вместо 80,09 руб.). В настоящее время регоператор подписал соглашение о раздельном сборе с 64 управляющими компаниями и ТСЖ. Участниками пилотного проекта стали 124 многоквартирных дома Дзержинского района Перми. Скидку на вывоз мусора получат около 17 тыс. жителей. ПКГУП «Теплоэнерго» установил для жителей этих домов дополнительный специализированный контейнер для сбора сортированных отходов. В контейнер, предназначенный для вторсырья, жители складируют стекло, металл, бумагу, некоторые виды пластика. Затем вторсырье отправляется на сортировочную линию в поселке Лобаново Пермского района. Остальные отходы, непригодные для переработки, отправляют в бак для смешанных отходов.

По словам Тимура Филимонова, и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго», для охвата раздельным сбором большего количества жителей необходимо развивать мусоросортировочные мощности. «Чем больше в регионе будет мусоросортировочных заводов, тем больше жителей смогут перейти на раздельный сбор», – пояснил Тимур Филимонов.

Напомним, на сегодня в Пермском крае действуют три мусоросортировочные линии: в поселке Лобаново Пермского района, в Березниках и Краснокамске. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в Перми.
© Вечерние ведомости
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