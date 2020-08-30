78% заболевших COVID-19 в Прикамье за сутки – младше 65 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7983. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 1 сентября – 0,9).Из 60 новых инфицированных – 28 мужчин, 32 женщины. Младше 45 лет – 14 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода: 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на 2 сентября зафиксировано 215 летальных исходов от COVID-19. Еще 129 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.