На длинных дистанциях Пермского марафона будут работать пейсмейкеры

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6 сентября на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,195 км поддерживать темп бегущих будут профессиональные спортсмены.Пейсмейкеры – это бегуны, которые проходят всю дистанцию в определенном темпе и помогают другим участникам финишировать с нужным результатом.На Пермском марафоне таких спортсменов будет девять. Трое из них будут вести участников по дистанции 42,195 км на результаты 3 часа, 3 часа 30 минут и 4 часа. Еще три бегуна помогут сохранять нужный темп на дистанции 21,1 км для того, чтобы уложиться в 1 час 30 минут, 1 час 45 минут и 2 часа. На дистанции 10 км пейсмейкеры помогут участникам прибежать на результаты 40 минут, 50 минут и 60 минут. Зарегистрироваться на одну из предложенных дистанций можно здесь: https://russiarunning.com/event/PermMarathon2020.Отличительным элементом пейсмейкеров будут яркие оранжевые манишки с указанным временем. Именно на них смогут ориентироваться участники, желающие уложиться в определенные временные рамки.