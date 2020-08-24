Валерий Сухих: «Несмотря на пандемию, в Бардымском округе выполнены все поставленные задачи»

12.29 Среда, 2 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Врио губернатора Дмитрий Махонин и председатель Законодательного собрания Валерий Сухих приняли участие в запуске нового газопровода во время рабочей поездки в Бардымский округ. Также они оценили готовность образовательных учреждений к новому учебному году, побывали на объектах спортивной инфраструктуры, совместно с местным самоуправлением провели анализ социально-экономического развития территории.

Новый распределительный газопровод длиною 25 км был запущен на 11 месяцев раньше срока. Возможность подключить газ теперь есть у 662 семей с. Елпачиха. Газ был подведен прямо к фасадам, что значительно снизит расходы жителей при подключении. Всего за последние четыре года в округе построено 100 км газопроводов.

По оценке краевых властей Бардымский округ сегодня занимает одну из лидирующих позиций по степени газификации среди территорий Прикамья. «Мы начинали реализацию этой программы, когда газом здесь было обеспечено лишь 10% домохозяйств, сегодня газифицировано уже 60%. При решении вопросов мы работаем в тесном сотрудничестве с правительством края, администрацией округа и местными депутатами. В этом направлении мы будет двигаться и дальше. Важно, что, несмотря на все ограничения, вызванные пандемией, в Бардымском округе выполнены все поставленные задачи», - отметил Валерий Сухих.

Также врио губернатора и спикер краевого парламента оценили спортивные объекты, среди них - новая многофункциональная спортивная площадка.

«В Бардымском округе активно развивается спортивное направление, в том числе благодаря помощи региона. Важно, что спорт становится доступным для жителей не только за счет крупных объектов, но и благодаря таким многофункциональным площадкам в селах и деревнях, как Елпачиха, почти 1,5 тыс. человек, проживающих здесь, смогут круглый год заниматься спортом на новом объекте. В округе в этом году будет построено 12 спортплощадок», – сказал врио губернатора Дмитрий Махонин.

На устройство спортплощадок в муниципальном округе на ближайшие три года в краевом бюджете заложено более 8 млн руб.

Ещё один важный спортивный объект для округа - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Барда. Здесь в прошлом году в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, была обустроена площадка для выполнения нормативов всероссийского комплекса ГТО.

К началу учебного года в с. Березники и с. Бичурино Бардымского округа провели ремонт спортивных залов. На эти цели из региональной казны было выделено по 1,5 млн руб. Также Дмитрий Махонин и Валерий Сухих накануне Дня знаний посетили местные школу № 2 и коррекционную школу-интернат.

В учреждениях были проведены ремонтные работы: в средней школе обустроена универсальная спортивная площадка, а в интернате проведен ремонт и закуплено дополнительное оборудование для учебных классов. В Бардымском округе в течение трех лет должны построить еще две новые школы. На строительство в бюджете региона уже заложено 339,4 млн руб.

«Нам предстоит реализовать на территории еще несколько инвестиционных проектов. В планах строительство двух новых школ: в с. Тюндюк и в д. Брюзли. Сегодня уже начались проектные работы. Реализация этих и других объектов, в том числе объектов здравоохранения, благоустройства территории, дорожного строительства, ЖКХ, не была бы возможна без взаимодействия со всеми ветвями и уровнями власти. Мы находимся в постоянном контакте с нашим депутатом и председателем Законодательного собрания Валерием Сухих - мы всегда находим поддержку в своих начинаниях. Только при поддержке инициативы муниципалитетов возможно развитие и реализация успешных проектов», - отметил глава Бардымского района Халиль Алапанов.
© Вечерние ведомости
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