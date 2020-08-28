В Перми по нацпроекту с опережением графика отремонтирована улица Петропавловская

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В краевой столице сдан еще один дорожный объект, работы на котором проходили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). На одной из магистральных улиц города – Петропавловской – обновили участок от ул. Крисанова до ул. Попова. Подрядчик вышел на объект 15 апреля и должен был завершить его до середины октября. Работы завершены досрочно.Благодаря нацпроекту, был произведен комплексный ремонт участка дороги: обновили не только дорожную одежду, но и привели в порядок газоны, тротуарную плитку на трамвайных платформах, установили ограждение, нанесли разметку.По словам директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» Дениса Курышева, на участке подрядчик уложил около 14 тыс. кв. метров асфальтобетона, заменил бортовой камень на гранитный, обустроил плитку вдоль борта, установил новые пешеходные ограждения. «Подрядчик выполнил работы с опережением графика, проезжая часть полностью функционировала уже в июле. Лабораторные испытания проб асфальта пройдены на «отлично», – добавил эксперт.Объект приняла специальная комиссия – представители краевого министерства транспорта, администрации города, ФКУ Упрдор «Прикамье» и Общественной палаты Пермского края. Они проверили перечень выполненных работ, осмотрели участок, зафиксировали замечания.По словам председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаила Борисова, были выявлены незначительные замечания, которые подрядчик устранит в рабочем порядке. «В частности, ему предписано забетонировать ограждения у тротуара, сейчас они держатся лишь за счет свайного забивания. Много жителей обращают на это внимание во время своего передвижения. В целом считаем, что объект выполнен очень качественно», – отметил он.Улица Петропавловская – уже четвертый объект в Перми, отремонтированный по нацпроекту БКАД в этом году. Ее инспекцию в ходе рабочего визита проводил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он обозначил, что Пермь – пример, когда национальный проект развивает инфраструктуру. «Улицы, которые ремонтируются по БКАД, используются для движения новых автобусов – инфраструктурная и транспортная составляющие нацпроекта позволяют достичь полного комфорта для жителей, – подчеркнул он. – Справедливая и правильная политика региона по ведению дорожного фонда доказывает свою эффективность. Уверен, до конца года жители краевой столицы заметят существенные изменения в транспортной системе».Всего в 2020 году только в краевой столице приведут в порядок 14 дорог. В целом по Пермскому краю – 55 объектов. Ранее в Перми были сданы внутриквартальный проезд по ул. Героев Хасана, а также улицы Краснова и Красноуфимская.Нацпроект БКАД, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, стартовал в Прикамье в 2017 году (в 2019 году приобрел статус национального). Протяженность обновленного в этом году асфальта составит более 114 км. На сегодня сдано уже 16 объектов, готовность остальных превышает 80%. Все работы по нацпроекту находятся на личном контроле врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.